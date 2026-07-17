Στην τελική ευθεία περνά η υλοποίηση της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει σε μόνιμες μειώσεις της κανονικής τιμής ραφιού από 5% έως και 20% σε δεκάδες βασικές κατηγορίες αγαθών, παίρνει σάρκα και οστά μετά την επίσημη πρόσκληση συμμετοχής που απέστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ) προς τους παραγωγικούς και εμπορικούς φορείς της χώρας (ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, ΕΣΒΕΠ και Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας).

Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης δράσης εστιάζει αποκλειστικά σε πραγματικές, μετρήσιμες και σταθερές μειώσεις στις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι σε εφήμερες προσφορές, κουπόνια ή προωθητικές ενέργειες.

Ως βάση σύγκρισης ορίζεται η τιμή του εκάστοτε προϊόντος στις 27 Αυγούστου 2026. Κάθε επιπλέον προσφορά θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά πάνω στη νέα, μειωμένη τιμή, χωρίς να επιτρέπεται ο συμψηφισμός της με τη δήλωση μείωσης της επιχείρησης.

Για να θεωρηθεί ουσιαστική η συμμετοχή μιας εταιρείας, θα πρέπει να περιλαμβάνει κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας και εμπορικής σημασίας με ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης 5%, ενώ κάθε προϊόν που εντάσσεται θα παραμένει στο καθεστώς αυτό για τουλάχιστον δύο μήνες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ιεραρχήσει ως κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας μια ευρεία γκάμα καθημερινών προϊόντων.

Αυτές περιλαμβάνουν το νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά) με ενδεικτικές μειώσεις 5%-15%, τα γαλακτοκομικά, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά με μειώσεις 5%-20%, καθώς και βασικά είδη διατροφής όπως ψωμί, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται τα βρεφικά είδη (γάλα, τροφές, πάνες), είδη πρωινού, καφές, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, απορρυπαντικά και καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και τα σχολικά είδη.

Η διαδικασία υποβολής θα γίνεται ψηφιακά και ανά κωδικό προϊόντος (barcode) απευθείας από την κάθε επιχείρηση προς την ΑΑΕΑ&ΠΚ, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου.

Οι καταναλωτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στη λίστα των προϊόντων που συμμετέχουν μέσω ειδικής ενότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, ενώ στα καταστήματα και τα ράφια των σούπερ μάρκετ θα τοποθετηθεί ειδική, ενιαία σήμανση για την εύκολη αναγνώριση των κωδικών.

Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της αγοράς, η πρόσκληση συνοδεύεται από 16 αυστηρές δικλίδες ασφαλείας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τιμές, κόστη ή εμπορικές στρατηγικές, ενώ οι αρμόδιοι σύνδεσμοι θα έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό ρόλο προς τα μέλη τους.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ θα λειτουργεί ως ο μοναδικός αποδέκτης των μονομερών προτάσεων, και οι συμμετέχοντες κωδικοί θα δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα μόνο μετά την επίσημη έναρξη ισχύος των μειώσεων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προβλέπει την υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων έως τις 27 Ιουλίου, την αξιολόγησή τους και τη γνωστοποίηση των κωδικών στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ εντός του ίδιου μήνα, με την τελική καταγραφή των τιμών αναφοράς να ολοκληρώνεται στις 27 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα του προγράμματος.

Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

– 13 Ιουλίου: ενημέρωση των συνδέσμων και των επιχειρήσεων.

– 27 Ιουλίου: υποβολή δεσμευτικών προτάσεων ανά κωδικό.

– 28 Ιουλίου: αξιολόγηση των προτάσεων από την ΑΑΕΑ&ΠΚ.

– 29 Ιουλίου: γνωστοποίηση των επιλεγμένων κωδικών στις αλυσίδες σούπερ-μάρκετ.

– 3 Αυγούστου: ολοκλήρωση συλλογής των τελικών προτάσεων.

– 27 Αυγούστου: καταγραφή των τιμών αναφοράς και οριστικοποίηση των ποσοστών μείωσης.

– 31 Αυγούστου: έναρξη εφαρμογής.

– 31 Δεκεμβρίου 2026: ολοκλήρωση της Εθνικής Πρωτοβουλίας.

Στην καταληκτική της τοποθέτηση, η ΑΑΕΑ&ΠΚ επισημαίνει ότι η αγορά έχει την ευκαιρία να αποδείξει στην πράξη πως μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών μέσω αυτόνομων επιχειρηματικών αποφάσεων, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί όχι από τον αριθμό των προϊόντων που θα συμμετάσχουν, αλλά από το πραγματικό οικονομικό όφελος που θα φτάσει στα ελληνικά νοικοκυριά.

Δεν πιστεύει στην αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλία η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι τα κυβερνητικά μέτρα, οι εθελοντικές συμφωνίες με τους βιομηχάνους και οι ψηφιακές πλατφόρμες σύγκρισης τιμών αποτελούν επικοινωνιακά τεχνάσματα που δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος.

Καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση μετακυλίει την ευθύνη της ακρίβειας στους ίδιους τους καταναλωτές, καλώντας τους να κάνουν «έρευνα αγοράς» αντί να παρέμβει δομικά για να πατάξει την αισχροκέρδεια.

Ασκείται κριτική στο γεγονός ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων και των προμηθευτών στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα (2 έως 4 μήνες).

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, οι προσωρινές εκπτώσεις της τάξης του 5% είναι «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά στις διψήφιες και σωρευτικές ανατιμήσεις που έχουν υποστεί τα βασικά αγαθά τα τελευταία χρόνια.