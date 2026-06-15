Σημαντική ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην ελληνική οικονομία για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό το βάρος του πρόσφατου σοκ στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με το Δελτίο για τον Πληθωρισμό που κυκλοφόρησε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,8% για το σύνολο του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας αισθητά την αντίστοιχη πρόβλεψη για την Ευρωζώνη, η οποία τοποθετείται στο 3,0%.

Η τάση αυτή αναμένεται να αντιστραφεί από το 2027, με τον πληθωρισμό να επιβραδύνεται στο 2,6% στην Ελλάδα και στο 2,3% στην Ευρωζώνη, καθώς θα εξασθενούν οι πιέσεις από τα ενεργειακά εμπορεύματα.

Η αξιοσημείωτη απόκλιση μεταξύ της ελληνικής οικονομίας και του ευρωπαϊκού μέσου όρου αποδίδεται από τους οικονομολόγους της ΤτΕ στην ταχύτητα και την ένταση με την οποία μετακυλίονται οι ανατιμήσεις στην εγχώρια αγορά.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο, η ενεργειακή πληθωριστική πίεση στην Ελλάδα τους τελευταίους δύο μήνες ήταν περίπου διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που αντανακλά την ιστορικά ισχυρότερη προσαρμογή των εγχώριων τιμών.

Για το 2026, ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώσει στο 11,1% έναντι 8,4% στην Ευρωζώνη, προτού υποχωρήσει απότομα στο 1,0% το 2027, λόγω των επιδράσεων της βάσης σύγκρισης, ενώ για το 2028 προβλέπεται νέα επιβάρυνση 2,4% εξαιτίας της ενσωμάτωσης του συστήματος εμπορίας ρύπων ETS2.

Η επιδείνωση των δεικτών είναι ήδη ορατή στα πρόσφατα δεδομένα, καθώς οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης αποτυπώνονται σταθερά στα στοιχεία των τελευταίων τριών μηνών.

Ειδικότερα τον Μάιο, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή πραγματοποίησε άλμα στο 4,9% στην Ελλάδα, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε στο 3,2%, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση.

Ανάλογη τροχιά ακολουθούν και οι ΗΠΑ, όπου ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,2% τον ίδιο μήνα, επιβεβαιώνοντας ότι το κύμα ακρίβειας στα εμπορεύματα και τα καύσιμα αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο που δοκιμάζει τις αντοχές των καταναλωτών και των Κεντρικών Τραπεζών.