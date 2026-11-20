Στις αγορές για περίπου 7,2 δισ. ευρώ αναμένεται να βγει το ελληνικό Δημόσιο το 2027, ενώ παράλληλα, όπως προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 2027, θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά η πρόωρη αποπληρωμή δανείων από τα μνημόνια.

Στόχος είναι τα διμερή αυτά δάνεια να εξοφληθούν τουλάχιστον μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους —δηλαδή το αργότερο έως το 2031— ώστε το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αποκλιμάκωση του χρέους το 2027

Το 2027 το Δημόσιο Χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 128,5% από 135,8% το 2026, ενώ σε απόλυτο μέγεθος θα μειωθεί στα 354,4 δισ. ευρώ από 357,8 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης —το οποίο περιλαμβάνει τον εσωτερικό δανεισμό του Δημοσίου από ευρύτερους φορείς— θα υποχωρήσει στα 407 δισ. ευρώ (147,5% του ΑΕΠ) από 411,1 δισ. ευρώ (156,1% του ΑΕΠ).

Οι εκδόσεις ομολόγων του 2026 και οι στόχοι της επόμενης χρονιάς

Στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, προβλέπεται ότι το Δημόσιο θα αντλήσει το 2027 από τις αγορές ομολόγων 7,29 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με το φετινό.

Υπενθυμίζεται ότι το 2026 το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε συνολικά 7,55 δισ. ευρώ μέσω δημοπρασιών.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2026 πραγματοποίησε κοινοπρακτική έκδοση δεκαετούς ομολόγου, ονομαστικής αξίας 4.000 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 3,375%, ενώ ακολούθησε τον Ιούνιο κοινοπρακτική επανέκδοση του ίδιου τίτλου, ύψους 3.000 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,799%.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο διενεργήθηκαν μέσω δημοπρασίας επανεκδόσεις ομολόγων λήξεως 16.6.2036, συνολικής ονομαστικής αξίας 550 εκατ. ευρώ, με αποδόσεις 3,34% και 3,70% αντίστοιχα.

Χρηματοδοτικές ανάγκες και ταμειακά διαθέσιμα

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού το 2027 προβλέπεται να ανέλθουν στα 23,6 δισ. ευρώ, μειωμένες έναντι των 30,1 δισ. ευρώ του 2026, ενώ ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 11,1 δισ. ευρώ από 13 δισ. ευρώ φέτος.

Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν κατά περίπου 7,2 δισ. ευρώ με μακροπρόθεσμο δανεισμό και κατά 15,3 δισ. ευρώ από την ανάλωση διαθεσίμων του Δημοσίου.

Τέλος, στην έκθεση επισημαίνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι για τις πρόωρες αποπληρωμές των ευρωπαϊκών δανείων του μηχανισμού Greek Loan Facility (GLF) την τριετία 2024–2026 έγινε πλήρης χρήση του ποσού των 15.697,3 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελούσε το λεγόμενο «αποθεματικό προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου» (cash buffer).