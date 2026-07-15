Η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 εμφανίζει σημαντική υπέρβαση του στόχου στο πρωτογενές αποτέλεσμα, καθώς καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,48 δισ. ευρώ.

Η επίδοση αυτή συνιστά υπέρβαση 2,527 δισ. ευρώ έναντι του στόχου για πλεόνασμα 1,953 δισ. ευρώ που είχε τεθεί για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Μετά την αφαίρεση στοιχείων που συνδέονται με ετεροχρονισμούς πληρωμών και ειδικές δημοσιονομικές εγγραφές, η καθαρή υπέρβαση έναντι του στόχου διαμορφώνεται σε 159 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει έλλειμμα ύψους 941 εκατ. ευρώ, σημαντικά βελτιωμένο έναντι του στόχου για έλλειμμα 3,136 δισ. ευρώ, αλλά αυξημένο σε σχέση με το έλλειμμα των 564 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,48 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 1,953 δισ. ευρώ και πλεονάσματος 4,519 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η πραγματική υπέρβαση των 159 εκατ. ευρώ προκύπτει αν εξαιρεθούν κονδύλια που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Σε αυτά περιλαμβάνονται 81 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, 555 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ, 1,597 δισ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση για την παραχώρηση του καζίνο στο Ελληνικό, η οποία δημοσιονομικά επιμερίζεται στα έτη της παραχώρησης.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπογραμμίζει ότι τα μεγέθη αυτά αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία ενσωματώνει και τα αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,995 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,063 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στον προσδιορισμό των στόχων είχε προβλεφθεί για τον Ιούνιο η είσπραξη 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκ των οποίων τα 884 εκατ. ευρώ προεισπράχθηκαν τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένονται εντός του έτους.

Χωρίς την επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα είναι αυξημένα κατά 1,437 δισ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 33,919 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (που καταγράφηκαν αρχικά ως ΦΠΑ και ακολούθως ως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών με ισόποση επιστροφή φόρου) και των 135 εκατ. ευρώ από το καζίνο του Ελληνικού.

Εξαιρουμένων αυτών, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 33,478 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 679 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,129 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 351 εκατ. ευρώ λόγω της επιστροφής ΦΠΑ της Εγνατίας Οδού, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2,745 δισ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένα κατά 90 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 5,777 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,469 δισ. ευρώ λόγω της μεταφοράς της είσπραξης του Ταμείου Ανάκαμψης τον Απρίλιο.

Χωρίς αυτή την επίδραση, η μείωση περιορίζεται στα 211 εκατ. ευρώ και αποδίδεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ κατά 484 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα από φόρους τον Ιούνιο έφτασαν τα 5,888 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 508 εκατ. ευρώ ή 9,4% έναντι του στόχου, ενώ οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 694 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ σε 226 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος των δαπανών, το σύνολο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 36,936 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας συγκράτηση κατά 1,132 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, αν και είναι αυξημένο κατά 1,991 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2025.

Οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού ήταν μειωμένες κατά 1,147 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Στις κυριότερες μεταβιβάσεις της περιόδου περιλαμβάνονται η επιχορήγηση 1,201 δισ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, η επιχορήγηση 1,354 δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ, η χρηματοδότηση 915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για νοσοκομειακά φάρμακα και υλικά, καθώς και 683 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Επιπλέον, διατέθηκαν 244 εκατ. ευρώ σε συγκοινωνιακούς φορείς, 131 εκατ. ευρώ στην Κοινωνία της Πληροφορίας για το Fuel Pass, 45 εκατ. ευρώ για την επιδότηση του diesel κίνησης και 220 εκατ. ευρώ για την έκτακτη ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Τέλος, οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 5,796 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και σημαντική αύξηση κατά 745 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.