Την προτεραιοποίηση νέων ελαφρύνσεων υπέρ των επιχειρήσεων, εφόσον δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος τα επόμενα χρόνια, προανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ για την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, ο υπουργός ανέφερε ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης περιλαμβάνονται η σταδιακή περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου, οι παρεμβάσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, καθώς και η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος βάσει χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον μη ανακοινωμένα μέτρα, τονίζοντας ότι προτιμά να εκπλήξει ευχάριστα τον επιχειρηματικό κόσμο, παρά να προβεί σε εξαγγελίες χωρίς διασφαλισμένους πόρους.

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου συνεπάγεται υψηλό δημοσιονομικό κόστος —καθώς κάθε μείωση κατά 5% επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με περίπου 400 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο— με στόχο ωστόσο τη σταθερή αποκλιμάκωσή της, χρόνο με τον χρόνο.

Υπογράμμισε επίσης ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής διευρύνει τις δυνατότητες για νέες φοροελαφρύνσεις, κάνοντας αναφορά στο φετινό πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των δεδομένων για τη χάραξη οικονομικής πολιτικής, εξαίροντας τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «ΓΕΩΒΑΣΗ» που παρουσίασε η ΕΣΕΕ για τη χωρική αποτύπωση της εμπορικής δραστηριότητας στη χώρα.

Όπως σημείωσε, ο κλάδος του εμπορίου αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αντιστοιχώντας στο 10,9% του ΑΕΠ, με κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 181,3 δισ. ευρώ και περισσότερες από 760.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες καλύπτουν το 17,3% της συνολικής απασχόλησης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, εστίασε στην ανάγκη ενίσχυσης του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων και στη διασύνδεσή του με την τουριστική δαπάνη. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αν κάθε αλλοδαπός επισκέπτης δαπανούσε επιπλέον 100 ευρώ στην εγχώρια αγορά, το συνολικό όφελος για την οικονομία θα άγγιζε τα 4 δισ. ευρώ.

Ο κ. Καφούνης επεσήμανε τις υψηλές προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ισχυρότερη στήριξη και τόνισε την ανάγκη για σταθερούς και δίκαιους κανόνες ανταγωνισμού, υπενθυμίζοντας ότι το εμπόριο συνδέεται άμεσα με την κοινωνική και οικονομική ζωή κάθε περιοχής.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας «ΓΕΩΒΑΣΗ – Η οικονομική γεωγραφία του εμπορίου».

Το νέο αυτό εργαλείο της ΕΣΕΕ χαρτογραφεί και αναλύει σε εθνικό και τοπικό επίπεδο τα χωρικά δεδομένα της εμπορικής δραστηριότητας, αποτυπώνοντας τις μεταβολές και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της χώρας.