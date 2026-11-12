Ισχυρό «μαξιλάρι» ασφαλείας απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων προσφέρουν στην ελληνική οικονομία οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας ανάλυσης του καναδικού οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, ο οποίος αποδίδει την εντυπωσιακή δημοσιονομική επίδοση της χώρας όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως στη μόνιμη θωράκιση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Πρωταθλήτρια στα πλεονάσματα στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο οίκος, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν επανειλημμένα πρωτογενή πλεονάσματα, συνδυάζοντας την αύξηση των εσόδων με τη συγκράτηση των κρατικών δαπανών.

Η σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι αποκαλυπτική: το 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος όρος των υπόλοιπων κρατών-μελών της ΕΕ κατέγραφε πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 1,5%.

Παράλληλα, η συνεισφορά του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος στα κρατικά ταμεία ενισχύθηκε κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ την περίοδο 2019-2025, αποδεικνύοντας την ουσιαστική διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Η ψηφιακή επανάσταση του myDATA και των POS

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μεταστροφή, όπως επισημαίνει η DBRS, έπαιξαν η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η ριζική ψηφιοποίηση των ελέγχων, που έφεραν τη διαβίβαση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

Στο μικροσκόπιο του οίκου μπαίνουν δύο εμβληματικές παρεμβάσεις:

Η πλατφόρμα myDATA: Η λειτουργία της από το 2020 ενίσχυσε κατακόρυφα τη διαφάνεια στις συναλλαγές των επιχειρήσεων.

Η διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών: Σε συνδυασμό με την έκρηξη των ηλεκτρονικών πληρωμών, η αυτόματη αποστολή δεδομένων λιανικής περιόρισε δραστικά τη φοροδιαφυγή σε παραδοσιακά «δύσκολους» κλάδους, όπως η φιλοξενία, το λιανεμπόριο και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες.

Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται και στη θεαματική συρρίκνωση του «κενού ΦΠΑ», το οποίο μέχρι τα τέλη της περασμένης δεκαετίας έφερνε την Ελλάδα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ, όπως καταγράφει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δομική ανθεκτικότητα απέναντι στα εξωτερικά σοκ

Για τους αναλυτές της DBRS, το μεγαλύτερο κέρδος δεν είναι η πρόσκαιρη τόνωση των ταμείων, αλλά η αλλαγή υποδείγματος. Η υψηλότερη φορολογική συμμόρφωση καθιστά τα κρατικά έσοδα λιγότερο ευάλωτα στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου.

Έτσι, ακόμη και σε σενάρια επιβράδυνσης της ανάπτυξης, γεωπολιτικών εντάσεων που θα έπλητταν τον τουρισμό και το εμπόριο, ή νέων αναταράξεων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές με άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, η Ελλάδα διαθέτει πλέον μια διαρκή, δομική ικανότητα να απορροφά τους κραδασμούς.