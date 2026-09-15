Μια ευρεία δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτάσσοντας την πλήρη ψηφιοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και την απλούστευση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Η πρόταση, η οποία περιλαμβάνει πέντε νομοθετικές πρωτοβουλίες, αποσκοπεί στη στήριξη περισσότερων από 10 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που εργάζονται ήδη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά και στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό με λιγότερη γραφειοκρατία.

Κεντρικός πυλώνας της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ESSPASS), το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν ηλεκτρονικά και να αποθηκεύουν στο ψηφιακό πορτοφόλι της ΕΕ την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και το έγγραφο Α1 για τους αποσπασμένους εργαζομένους.

Η ψηφιοποίηση αυτή αναμένεται να αποφέρει εξοικονομήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για επιχειρήσεις, παρόχους υγείας και επιθεωρητές εργασίας, ενώ οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να αποτρέψουν απάτες ύψους έως και 277 εκατ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ψηφιοποίηση του εγγράφου Α1 έναν χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού και των υπολοίπων εγγράφων εντός τριετίας.

Παράλληλα, η Κομισιόν επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για κρίσιμα επαγγέλματα (όπως γιατροί, νοσηλευτές, μηχανικοί και εκπαιδευτικοί), συμπιέζοντας τον χρόνο έγκρισης από τρεις μήνες σε μόλις πέντε εβδομάδες.

Για τα προσόντα που αποκτώνται εκτός ΕΕ, οι χρόνοι αναμονής μειώνονται από 14 σε τέσσερις μήνες, μειώνοντας στο μισό το διοικητικό κόστος των εργοδοτών.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ροξάνα Μινζάτου, χαρακτήρισε τη δέσμη αυτή ως μεταρρύθμιση που θα αλλάξει ριζικά την ενιαία αγορά προς το καλύτερο.

Με τα συνολικά οφέλη του πακέτου να εκτιμώνται στα 6 δισ. ευρώ έως το 2040, η ΕΕ στοχεύει να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων που μετακινούνται, δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.