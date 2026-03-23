Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά έπειτα από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την αναβολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών στόχων του Ιράν και τις «εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, η τιμή του Brent έπεσε κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι (-10%), και το αμερικανικό αργό κάτω από 90 δολάρια το βαρέλι (-9%).

Υπενθυμίζουμε ότι το Ιράν έχει αρνηθεί πως έχουν υπάρξει συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Oι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αποσκοπούν στη μείωση των τιμών στην ενέργεια και στην εξασφάλιση χρόνου για τα στρατιωτικά του σχέδια», είπε χαρακτηριστικά το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να υποστηρίζει πως υπήρξαν συνομιλίες την Κυριακή, 22 Μαρτίου.