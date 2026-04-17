Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενισχύει την αισιοδοξία ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αποκλιμακωθεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν πάνω από 1%, στα 98,05 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε επίσης πτώση, κινούμενο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν σημειώσει άλμα περίπου 50% τον Μάρτιο, σε μια περίοδο έντονων εντάσεων λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ενώ στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν κοντά στα 90 δολάρια.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Αμερικανών αξιωματούχων με Ιρανούς το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν, εξέλιξη που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές.