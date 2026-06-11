Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social», ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».
Συγκεκριμένα, η εικόνα στις διεθνείς αγορές διαμορφώνεται ως εξής:
- Πετρέλαιο Brent (συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου): Υποχωρεί κατά 3,5%, με την τιμή του να διαμορφώνεται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.
- Αμερικανικό αργό (WTI) (συμβόλαια παράδοσης Ιουλίου): Καταγράφει απώλειες της τάξης περίπου του 2,1%, πέφτοντας κοντά στα 88,18 δολάρια το βαρέλι.
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