Σε πτωτική τροχιά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social», ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Συγκεκριμένα, η εικόνα στις διεθνείς αγορές διαμορφώνεται ως εξής: