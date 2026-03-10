Μείωση 11,9% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), που βασίζεται σε προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών περιορίστηκε κατά 491,1 εκατ. ευρώ ή κατά 11,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, διαμορφούμενη στα 3,63 δισ. ευρώ έναντι 4,12 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ πτώση καταγράφεται και χωρίς τα πετρελαιοειδή. Την ίδια περίοδο, όμως, μειώθηκαν και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, μειώθηκαν σημαντικά οι εξαγωγές κατά το μήνα Ιανουάριο του 2026 καθώς περιορίστηκαν κατά 491,1 εκατ. ευρώ ή κατά -11,9% και ανήλθαν μόλις σε 3,63 δισ. ευρώ έναντι 4,12 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, έχουμε μείωση (-3,5%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 2,85 δισ. ευρώ από 2,95 δισ. ευρώ, δηλαδή περιορίστηκαν κατά 103,2 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν και εκείνες τον Ιανουάριο του 2026 (-7,4% ή 516,8 εκατ. ευρώ) και άγγιξαν τα 6,44 δισ. ευρώ έναντι 6,99 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 4,89 δισ. ευρώ από 5,13 δισ. ευρώ, δηλαδή συρρικνώθηκαν κατά 247,5 εκατ. ευρώ ή κατά -4,8%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε τον πρώτο μήνα του 2026 κατά 25,7 εκατ. ευρώ ή κατά -0,9%, στα 2,81 δισ. ευρώ από 2,83 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, κατά 144,3 εκατ. ευρώ (-6,6%).

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Ιανουάριο του 2026, παρατηρείται μικρή μείωση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ (-2,2%) ενώ σημαντικά βαθύτερη είναι η μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-23,6%). Όταν, όμως, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα βελτιώνεται, οι εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ καταγράφουν πτώση (-1,3%), ενώ οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες (-8%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 6 μονάδες και άγγιξε το 60,8% έναντι 54,8% σε σχέση με τον πρώτο μήνα του 2025.

Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 39,2% έναντι 45,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 68,5% και των Τρίτων Χωρών στο 31,5%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιανουάριο του 2026 καταγράφεται αυξητική τάση σε 1 μόνο από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων, γεγονός που εξηγεί τη σημαντική πτώση (-11,9%) του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία άνοδο καταγράφεται μόνο στην κατηγορία Τρόφιμα & Ζώα ζωντανά (3,6%), σε σχέση με τον περσυνό Ιανουάριο.

Σημαντικά, περιορισμένες εμφανίζονται εκείνες των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (-24,7%), των Βιομηχανικών (-3,5%), των Χημικών (-5,6%) και των Μηχανημάτων (-13,5%), σε σχέση με τον πρώτο μήνα του 2025.

Μειωμένες, όμως, είναι οι εξαγωγές και των λοιπών προϊοντικών κατηγοριών. Πιο αναλυτικά: Διάφορα Βιομηχανικά (-1,4%), Πρώτες Ύλες (-4,3%), Ποτά & Καπνός (-9,8%), Λάδια (-20,7%) και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές Εμπιστευτικών Προϊόντων (-87,2%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, σχολιάζοντας τα παραπάνω ανέφερε:

«Ο Ιανουάριος του 2026 ξεκίνησε με αισθητή υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών, καθώς καταγράφηκε μείωση -11,9% χωρίς τα πετρελαιοειδή και -3,5% συμπεριλαμβανομένων αυτών. Παρά την πτωτική αυτή εκκίνηση, θετικό στοιχείο αποτελεί ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο μειώθηκε κατά -1% με πετρελαιοειδή και κατά -6,6% χωρίς πετρελαιοειδή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο κλάδος Τρόφιμα και ζώα ζωντανά, συνεχίζει να κινείται ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 3,6% και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ευρύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον για το διεθνές εμπόριο, επηρεάζοντας το κόστος μεταφορών, την ενεργειακή αγορά και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας μέσα από τη διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων σε τρίτες χώρες και νέες αγορές.

Η κατεύθυνση αυτή είναι κρίσιμη προκειμένου να ενισχυθούν οι εξαγωγές τόσο σε αξία όσο και σε όγκο και να συμβάλουν ουσιαστικά στη σταδιακή περαιτέρω μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας».