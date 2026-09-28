Λανθασμένη χαρακτήρισε τη στρατηγική της κυβέρνησης να περιμένει πρώτα να προκληθεί η ζημιά πριν λάβει μέτρα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στο Mega.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια των καυσίμων και τη συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), παρουσίασε την πρόταση του κόμματος που βασίζεται στο ιταλικό παράδειγμα.

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν από τον ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών επιστρέφονται στην κοινωνία μέσω της προσωρινής και ισόποσης μείωσης του ΕΦΚ, διασφαλίζοντας ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την οποία πρότεινε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνδυάζεται με τη στοχευμένη παρέμβαση ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για λίγους μήνες στον ΕΦΚ που είχε παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, με στόχο την προσωρινή ελάφρυνση των πολιτών.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε στην πρόταση για τη στήριξη της νησιωτικότητας, σύμφωνα με την οποία η χρηματική διαφορά μεταξύ του ισχύοντος και του μειωμένου ΦΠΑ θα συγκεντρώνεται σε ειδικό λογαριασμό για τη χρηματοδότηση τοπικών υποδομών, υγείας και παιδείας.

Στο πολιτικό πεδίο, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονεία, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός εμφανίζεται αποκομμένος από την κοινωνία.

Παράλληλα, στηλίτευσε δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη περί «μίζερων» πολιτών, σημειώνοντας πως η χώρα δεν χρειάζεται ηγέτες που διακατέχονται από νεοφιλελεύθερο ελιτισμό ή λαϊκισμό, αλλά μια πολιτική ηγεσία που θα ενώνει και θα στηρίζει την κοινωνία.