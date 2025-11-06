«Έκρηξη» επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τα data centers που συνδέονται με αυτήν, η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, αναμένεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις στη διακυβερνητική διατλαντική συνεργασία για την ενέργεια (P-TEC) που διεξάγεται στην Αθήνα.

Στη σχετική συζήτηση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, τόνισε ότι οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας αυξάνουν δραστικά τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και αν δεν υπάρξει πρόνοια, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών.

Παρουσίασε το σχέδιο της ΔΕΗ για «ΑΙ giga factory» στα πρώην λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας όπου, όπως σημείωσε, αναπτύσσεται παραγωγικό δυναμικό (φωτοβολταϊκά, αντλησιοταμίευση, φυσικό αέριο) που θα τροφοδοτεί την εγκατάσταση ώστε να μην επηρεάζει το δίκτυο και την συνολική κατανάλωση της χώρας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σύνδεσης από μεγάλους καταναλωτές και ότι το δίκτυο -λόγω τοπικών αντιδράσεων και ρυθμιστικού περιβάλλοντος- αναπτύσσεται με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία.

Τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ώστε να μην αποτελέσουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας εμπόδιο για την ψηφιοποίηση. Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τον ίδιο το Διαχειριστή που έχει ξεκινήσει και θα επεκταθεί σε τομείς σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης

-Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κων. Ξιφαράς αναφέρθηκε στην προετοιμασία της εταιρείας για την διακοπή εισαγωγής φυσικού αερίου από τη Ρωσία και τις πρωτοβουλίες για εφοδιασμό της περιφερειακής αγοράς με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ.

-Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης σημείωσε την ανάγκη για πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην πράσινη μετάβαση. Ανήγγειλε επίσης την επαναλειτουργία του αγωγού εφοδιασμού Θεσσαλονίκη – Β. Μακεδονία τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Αντιπρόεδρος της Gastrade Κωστής Σιφναίος ανέφερε ότι το πλωτό τερματικό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη έχει δεσμευμένη δυναμικότητα τα επόμενα 3-4 χρόνια και επανέλαβε το σχέδιο για εγκατάσταση δεύτερου σταθμού στην ίδια περιοχή, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες στην περιοχή, αλλά και το κενό που δημιουργεί η απόσυρση του ρωσικού φυσικού αερίου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΝΕΧ Πάνος Ξενοκώστας αναφέρθηκε στις προσπάθειες αναβίωσης των Ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας με τη συνδρομή τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης, όσο και του αμερικανικού επενδυτικού «βραχίονα», Development Finance Corporation.

Μ. Παπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ