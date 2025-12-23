Ο χαλκός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας την Τρίτη (23/12) για πρώτη φορά το όριο των 12.000 δολαρίων ανά τόνο, καθώς οι ανησυχίες για τους αμερικανικούς δασμούς και οι πιθανές ελλείψεις τροφοδότησαν ένα ράλι που διαρκεί από τον Οκτώβριο.

Το πολύτιμο για τη βιομηχανία μέταλλο, εξαιρετικά σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία, σημείωσε άνοδο 1% φτάνοντας έως και τις 12.039 δολάρια ανά τόνο στις πρωινές συναλλαγές.

Οι τιμές-ρεκόρ του χαλκού «ενισχύονται από τις προοπτικές περαιτέρω στήριξης της οικονομίας στην Κίνα», δήλωσε ο Τζον Μέγερ, αναλυτής στη συμβουλευτική εταιρεία SP Angel.

Το κόκκινο μέταλλο έχει καταγράψει μια σειρά από ιστορικά υψηλά από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, καθώς σοβαρά περιστατικά σε μεγάλα μεταλλεία επηρέασαν την παραγωγή και πυροδότησαν φόβους για ελλείψεις. Ακόμη και πριν από αυτά, οι αναλυτές ανέμεναν ότι θα εμφανιστούν ελλείψεις τα επόμενα χρόνια καθώς η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία.

«Ακόμη και σε έναν κόσμο με παγκόσμια ανάπτυξη ΑΕΠ 2%, θα περιμέναμε σημαντικά ελλείμματα στην αγορά χαλκού τον επόμενο χρόνο», ανέφεραν αυτήν την εβδομάδα αναλυτές της Jefferies.

Το πρόσφατο ράλι τροφοδοτείται επίσης από αυξανόμενες ανησυχίες για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς εισαγωγής στον χαλκό το επόμενο έτος.

Ο χρυσός και το ασήμι επίσης κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, ενώ ο χαλκός οδεύει προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 2009, έχοντας αυξηθεί κατά 37% μέχρι στιγμής το 2025.

Πηγή: Financial Times