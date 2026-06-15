Ισχυρό ράλι κατέγραψαν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, χαιρετίζοντας την ανακοίνωση προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή, η οποία αναμένεται να επισφραγιστεί με την υπογραφή της την Παρασκευή, προβλέπει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και δίνει τέλος σε μια τρίμηνη σύγκρουση που είχε ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου.

Η είδηση οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, αλλάζοντας άρδην το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 άνοιξε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και γύρω στις 11:02 ώρα Ελλάδας ενισχυόταν κατά 1% στις 639,20 μονάδες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της 27ης Φεβρουαρίου και ανακτώντας όλες τις απώλειες της κρίσης.

Στα επιμέρους ταμπλό, το Παρίσι κατέγραψε άνοδο 1,58%, η Φρανκφούρτη 1,79% και το Μιλάνο 1,01%, ενώ στη Μαδρίτη ο δείκτης Ibex ενισχύθηκε κατά 1,36%, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 19.000 μονάδων.

Αντίθετα, στο Λονδίνο η άνοδος περιορίστηκε στο 0,58% λόγω της μεγάλης εξάρτησης του δείκτη από τις πετρελαϊκές εταιρείες.

Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών προκάλεσε μείωση 2,7% στον κλάδο της ενέργειας, με τη μετοχή της BP να σημειώνει βουτιά 3,76%. Στον αντίποδα, οι αεροπορικές εταιρείες ευνοήθηκαν άμεσα, με τις μετοχές των Lufthansa και Air France να πραγματοποιούν άλμα άνω του 5%, οδηγώντας τον ευρύτερο κλάδο ταξιδίων και αναψυχής σε ιστορικό υψηλό.

Παράλληλα, ο κλάδος των ειδών πολυτελείας, που είχε πληγεί σημαντικά φέτος, ανέκαμψε δυναμικά με κέρδη 3,4%. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην Ασία, όπου τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ έκλεισαν με ισχυρή άνοδο σχεδόν 5%, καθώς η περιοχή είναι σημαντικός εισαγωγέας ενέργειας.

Το πετρέλαιο και τα ομόλογα

Στην αγορά των εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα και κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση.

Γύρω στις 10:30 ώρα Ελλάδας, το πετρέλαιο μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 5,06% στα 82,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διολισθούσε κατά 5,70% στα 80,04 δολάρια το βαρέλι, επίπεδα που αποτελούν χαμηλό από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Τέλος, αποκλιμάκωση σημειώθηκε και στην αγορά ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund να υποχωρεί στο 2,95% (από 2,99%) και του αντίστοιχου γαλλικού τίτλου στο 3,68% (από 3,73%).

Πως εξελίχθηκαν τις τελευταίες 100 ημέρες οι τιμές του πετρελαίου

Η τρίμηνη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, προκάλεσε μία από τις πιο βίαιες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, μετατρέποντας τις αγορές ενέργειας σε πεδίο έντονης μεταβλητότητας.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και κυρίως το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, πυροδότησαν άμεσο πανικό στους επενδυτές.

Πριν από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών, το πετρέλαιο Brent βρισκόταν σε σχετικά σταθερά επίπεδα, όμως με τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις στις 28 Φεβρουαρίου αντέδρασε αμέσως με άλμα άνω του 10%, ξεπερνώντας τα 78 δολάρια το βαρέλι μέσα σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα, καθώς οι αγορές άρχισαν να τιμολογούν το χειρότερο δυνατό σενάριο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά στις αρχές Μαρτίου, όταν η επίσημη διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ οδήγησε το Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Οι ανησυχίες για ένα παρατεταμένο παγκόσμιο έλλειμμα εφοδιασμού κορυφώθηκαν τον Απρίλιο, με τις τιμές να καταγράφουν υψηλά πολλών ετών και να σταθεροποιούνται γύρω από έναν μέσο όρο 117 δολαρίων το βαρέλι, ενώ σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο άγγιξαν ακόμη και τα 120 δολάρια.

Αυτή η εκτόξευση συμπαρέσυρε και τα διυλισμένα προϊόντα, όπως το ντίζελ και την κηροζίνη, πλήττοντας άμεσα το κόστος των μεταφορών και τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου, η αγορά άρχισε να δείχνει κάποια πρώτα σημάδια κόπωσης και σταδιακής αποκλιμάκωσης, υποχωρώντας προς τα 107 δολάρια.

Αυτό οφειλόταν τόσο στην καταγραφή εξαγωγών ρεκόρ από τις ΗΠΑ, οι οποίες προσπάθησαν να καλύψουν το κενό, όσο και στην κάμψη της παγκόσμιας ζήτησης που προκάλεσαν οι ίδιες οι υπερβολικά υψηλές τιμές.

Η πλήρης ανατροπή ωστόσο σημειώθηκε σήμερα, καθώς η ανακοίνωση της προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γκρέμισε τις τιμές στα 80,04 δολάρια για το αμερικανικό αργό (WTI) και στα 82,91 δολάρια για το Brent.

Η κατακρήμνιση αυτή, της τάξης του 5% με 6% σε μία μόνο συνεδρίαση, εξανέμισε το πολεμικό premium και επανέφερε το κόστος του μαύρου χρυσού στα επίπεδα που βρισκόταν τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο που, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ξαφνική διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία των ενεργειακών αγορών μετά τις κρίσεις της δεκαετίας του 1970.