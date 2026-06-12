Σε τροχιά ισχυρής ανόδου κινήθηκαν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αισθητή υποχώρηση, καθώς οι ανανεωμένες ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πυροδότησαν κύμα αισιοδοξίας στους επενδυτές.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον ενισχύεται περαιτέρω από το πολυαναμενόμενο χρηματιστηριακό ντεμπούτο της SpaceX του Ίλον Μασκ με το άνοιγμα της Wall Street, όπου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) δείχνουν ήδη θετικό ξεκίνημα μεταξύ 0,4% και 0,5%.

Νωρίτερα, οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν κέρδη που ξεπέρασαν το 1,5%, ακολουθώντας το ισχυρό θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές της Ασίας.

Στην αγορά των εμπορευμάτων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις υποχωρώντας άνω του 3%, με το μπρεντ να καταγράφει απώλειες 3,4% στα 87,35 δολάρια το βαρέλι.

Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον τρίμηνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη διευκρίνισε πως δεν έχει λάβει την τελική της απόφαση.

Δυτικές πηγές επιβεβαιώνουν στο Reuters ότι ένα σχετικό μνημόνιο είναι πιθανό να υπογραφεί την Κυριακή, γεγονός που θα αποτελέσει την πιο σημαντική διπλωματική εξέλιξη των τελευταίων μηνών, βάζοντας φρένο στο πρόσφατο άλμα του ενεργειακού κόστους.

Όπως σχολιάζουν αναλυτές της αγοράς, αν και ο Τραμπ έχει επαναλάβει παρόμοιες εκτιμήσεις από τα μέσα Μαρτίου, οι τρέχουσες ενδείξεις παραγωγικής διπλωματίας ήταν αρκετές για να καθησυχάσουν τις αγορές, οι οποίες παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητες σε κάθε γεωπολιτική εξέλιξη.

Ακολουθεί την ανοδική τάση και η Αθήνα

Έντονες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει διασπάσει ανοδικά τα επίπεδα των 2.400 μονάδων, κινούμενο σε νέα υψηλά για το 2026 αλλά και σε νέα υψηλά 17 ετών.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.442,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,93%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 164,13 εκατ. ευρώ.