Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 8,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η ενισχυμένη αυτή ροή οδήγησε τα τουριστικά έσοδα στα 13,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 12%.

Η αύξηση των εισπράξεων τροφοδοτήθηκε τόσο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (+6,9%, στα 7,094 δισ. ευρώ) όσο και από λοιπές αγορές (+18,3%, στα 5,783 δισ. ευρώ).

Εντός της ευρωζώνης, οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,3% φτάνοντας τα 5,884 δισ. ευρώ, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από χώρες της ΕΕ εκτός ευρωζώνης υποχώρησαν κατά 10,4%.

Σε επίπεδο μεμονωμένων χωρών, σημαντική άνοδος καταγράφηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο (+23,3%, στα 2,91 δισ. ευρώ), την Ιταλία (+31,6%, στα 828,1 εκατ. ευρώ) και τις ΗΠΑ (+7,9%, στα 1,062 δισ. ευρώ).

Στον αντίποδα, πτωτικά κινήθηκαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία (-0,7%, στα 1,980 δισ. ευρώ) και τη Γαλλία (-16,8%, στα 623,7 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά την ταξιδιωτική κίνηση, αν και τον Ιούλιο καταγράφηκε κάμψη 3,1% (με 6,552 εκατομμύρια ταξιδιώτες), η συνολική εικόνα του επταμήνου παρέμεινε ιδιαίτερα θετική, φτάνοντας τους 20,43 εκατομμύρια επισκέπτες (έναντι 18,454 εκατομμυρίων το 2025).

Η αεροπορική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,0%, ενώ η οδική κίνηση σημείωσε αλματώδη αύξηση κατά 17,5%.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 7,7% φτάνοντας τα 3,029 εκατομμύρια, ενώ από τη Γαλλία υποχώρησε κατά 5,1% στις 923,2 χιλιάδες ταξιδιώτες.