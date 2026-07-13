Η Ευρώπη έχει ενισχύσει τις εισαγωγές αεροπορικών καυσίμων από τις ΗΠΑ και την Ασία, έχει αυξήσει την παραγωγή των διυλιστηρίων της και έχει αξιοποιήσει τα στρατηγικά της αποθέματα προκειμένου να διατηρήσει τις αεροπορικές μεταφορές μέσα στο καλοκαίρι.

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων δημοσίευμα του Reuters, στο οποίο επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να αποτελεί την περιοχή που είναι περισσότερο εκτεθειμένη στον κίνδυνο νέων διαταραχών του εφοδιασμού, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, καθώς οι συνεχείς παύσεις λειτουργίας διυλιστηρίων τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταστήσει την Ευρώπη περισσότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και LNG, είχε επαναλειτουργήσει εν μέρει τον Ιούνιο, μετά τον πόλεμο που ξέσπασε έπειτα από τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, τον Ιούλιο η εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται και πάλι υπό πίεση, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές.

Έλλειμμα σχεδόν 600.000 βαρελιών ημερησίως

Σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Energy Aspects, με ημερομηνία 18 Ιουνίου, η Ευρώπη αναμένεται να εμφανίσει κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους έλλειμμα σχεδόν 600.000 βαρελιών αεροπορικού καυσίμου ημερησίως.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να εμφανίσουν πλεόνασμα 116.000 βαρελιών ημερησίως, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού πλεόνασμα 425.000 βαρελιών την ημέρα.

Τα αποθέματα της Ευρώπης ανέρχονταν στις αρχές Ιουνίου σε 38 εκατ. βαρέλια, έναντι 99 εκατ. βαρελιών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, τα ευρωπαϊκά αποθέματα επαρκούν για λιγότερες από 30 ημέρες κατανάλωσης, γεγονός που καθιστά την ευρωπαϊκή αγορά τη στενότερα εφοδιασμένη μεταξύ των μεγάλων αγορών αεροπορικών καυσίμων.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δείχνουν ότι στα τέλη Μαΐου τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων ήταν αυξημένα κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ η παραγωγή των διυλιστηρίων είχε αυξηθεί κατά 30%.

Παρά τη βελτίωση αυτή, τα διαθέσιμα αποθέματα εξακολουθούν να αντιστοιχούν περίπου σε έναν μήνα κατανάλωσης, κρατώντας την ευρωπαϊκή ήπειρο σε καθεστώς διαρκούς ετοιμότητας.