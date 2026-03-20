Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βλάπτει τα δικά της συμφέροντα εμμένοντας σε ένα σχέδιο να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέχρι το τέλος του έτους, και είπε ότι η Ρωσία θα στραφεί σε νέες αγορές για το ΥΦΑ της και άλλες εξαγωγές ενέργειας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε νωρίτερα πως η ΕΕ είναι δεσμευμένη στους «ξεκάθαρους στόχους» της να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού ΥΦΑ, απορρίπτοντας την ιδέα ότι μπορεί να αναθεωρήσει την άποψη αυτή λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας σε ερώτηση που του τέθηκε για τις δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία μπορεί να βρει εναλλακτικούς αγοραστές.

«Η Ρωσία πρέπει και θα κάνει αυτό που εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά της. Και έχει αναγνωριστεί ότι εναλλακτικές αγορές, νέες αναπτυσσόμενες αγορές που έχουν μεγάλη ανάγκη ενεργειακούς πόρους — αέριο, ΥΦΑ, πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα– αν αυτές οι αγορές είναι πιο ελκυστικές, τότε, βέβαια, θα υπάρξει μια πλήρης εστίαση σε αυτές τις αγορές», είπε.

«Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να πυροβολούν τα πόδια τους, ή μάλλον, να πυροβολούν τους ψηφοφόρους τους στα πόδια».

Πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρώπη αγόραζε άνω από το 40% του αερίου της από τη Ρωσία, όμως συνολικά οι πωλήσεις αερίου μέσω αγωγών και ΥΦΑ από τη Ρωσία ανέρχονταν μόνο στο 13% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2025.

Η ΕΕ σχεδιάζει να διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού ΥΦΑ μέχρι τα τέλη του 2026 και τις εισαγωγές αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Όμως ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αφησε να εννοηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως η Ρωσία μπορεί να επέμβει προληπτικά και να διακόψει αυτές τις εξαγωγές τώρα.