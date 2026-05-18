Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) δεν αποτελούν πλέον απλώς μια λύση ανάγκης για περιόδους κρίσης, αλλά έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς αναδιάρθρωσης του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη νέα κλαδική μελέτη της ICAP CRIF, η διείσδυσή τους στην αγορά έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα, αναδιαμορφώνοντας τον ανταγωνισμό και τις καταναλωτικές συνήθειες.

Οι καταναλωτές, πιεσμένοι από τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, στράφηκαν μαζικά στις οικονομικότερες λύσεις.

Παράλληλα, οι μεγάλες αλυσίδες supermarket επένδυσαν στρατηγικά στη βελτίωση της ποιότητας, του σχεδιασμού και της ποικιλίας των δικών τους brands, με αποτέλεσμα το κοινό να τα θεωρεί πλέον εφάμιλλα των επώνυμων προϊόντων.

Η πορεία της αγοράς και οι ρυθμοί ανάπτυξης

Όπως επισημαίνουν τα στελέχη της ICAP CRIF, Ελένη Δεμερτζή (Senior Manager) και Μαρία Φλώτσιου (Senior Consultant), οι πωλήσεις των private label ακολουθούν σταθερά ανοδική τροχιά την τελευταία πενταετία:

-Η διετία του πληθωριστικού σοκ (2022-2023): Η αξία της αγοράς εκτινάχθηκε με εντυπωσιακό μέσο ετήσιο ρυθμό 10%, καθώς οι ανατιμήσεις στα είδη διατροφής ώθησαν τους καταναλωτές στην ιδιωτική ετικέτα για την κάλυψη βασικών αναγκών.

-Η διετία της σταθεροποίησης (2024-2025): Ο βαθμός διείσδυσης στα Supermarkets και Cash & Carry άγγιξε το 25%. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε στο 5% λόγω της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, η προτίμηση των καταναλωτών παρέμεινε ισχυρή, αποδεικνύοντας μόνιμη αλλαγή συμπεριφοράς.

Οικονομική «ακτινογραφία» του κλάδου των Supermarket

Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 44 μεγάλων εταιρειών (Supermarkets και Cash & Carry) για την περίοδο 2020-2024, αποτυπώνοντας την οικονομική υγεία του κλάδου:

Συνεχής άνοδος τζίρου: Οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων κατέγραψαν θετικό πρόσημο καθ’ όλη την πενταετία.

Ειδικά για το 2024, ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 4,5% σε σχέση με το 2023.

Ανάλογη κερδοφορία: Με τον ίδιο ρυθμό (4,5%) κινήθηκαν και τα μικτά κέρδη των εταιρειών, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρων) παρέμεινε θετικό για όλα τα έτη, διαμορφούμενο στα 209,5 εκατομμύρια ευρώ.