Στη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νέου συστήματος αγροτικών πληρωμών και στην ανάγκη μακροπρόθεσμης στήριξης του πρωτογενούς τομέα εστιάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα τόνισε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, απαντώντας στις επικρίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Ουσιαστικά ο ΥΠΑΑΤ «σταύρωσε» τους προκατόχους του, ανοίγοντας τεράστιο πολιτικό ζήτημα εντός του γαλάζιου στρατοπέδου.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο νέος εθνικός σχεδιασμός θέτει τέλος στην εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών και τραπεζικών ιδρυμάτων, περνώντας την αποκλειστική διαχείριση στο ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα στην ΑΑΔΕ.

Παρά τις καθυστερήσεις και τις διαμαρτυρίες του αγροτικού κόσμου, τις οποίες αναγνώρισε, ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση αυτή ως μια κομβική επένδυση που θα επιλύσει χρόνιες παθογένειες δεκαετιών.

Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός τοποθετήθηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα για την κρίση των επιζωοτιών στη Λέσβο, κάνοντας λόγο για σοβαρότατες αμέλειες.

Όπως ανέφερε, ο ιός αφέθηκε ανεξέλεγκτος για μεγάλο χρονικό διάστημα παρά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις προς τις τοπικές ελεγκτικές αρχές.

Επιπλέον, ασκήθηκε κριτική στις περιφερειακές αρχές για τη μονομερή διακοπή της διαδικασίας ιχνηλάτησης, εξέλιξη που εξέθεσε τη χώρα σε κοινοτικό επίπεδο. Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι η απόδοση των ευθυνών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ανάσχεση του φαινομένου.

Στα άκρα η αντιπαράθεση στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιζωοτίες στη Λέσβο

Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του αλιευτικού νομοσχεδίου, με επίκεντρο τη ρύθμιση του άρθρου 74 που αφορά την εκκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022.

Η ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η Πλεύση Ελευθερίας και στήριξε σύσσωμη η αντιπολίτευση απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, πυροδοτώντας έντονες αντεγκλήσεις.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, αντέδρασε εντόνως στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί προσπάθειας αμνήστευσης εμπλεκομένων σε παρατυπίες, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι λειτουργεί ως «κολυμβήθρα» για το παρελθόν του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποστήριξε ότι η παρουσία του στο Υπουργείο σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον πρωτογενή τομέα και υπογράμμισε ότι η ρύθμιση προστατεύει 50.000 πραγματικούς παραγωγούς.

Όπως σημείωσε, οι καλλιεργητές αυτοί πληρώθηκαν νόμιμα σε εκτάσεις που δικαιούνταν πριν την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών, με το κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη των δικών του καθυστερήσεων χωρίς να ζητά πίσω τα σχετικά ποσά.

Στον αντίποδα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, καταλόγισε στην κυβέρνηση σειρά αντισυνταγματικών επιλογών που επιβαρύνουν την ελληνική κτηνοτροφία, ενώ χαρακτήρισε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του άρθρου 74 ως έμμεση παραδοχή των αρχικών προθέσεων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αόριστη διατύπωση περί «ελέγχου» αφήνει περιθώρια εκ των υστέρων νομιμοποίησης ενεργειών σε υποθέσεις που εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη.

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε περαιτέρω όταν ο κ. Δουδωνής κατηγόρησε τον κ. Σχοινά για εξ αποστάσεως διαχείριση της υγειονομικής κρίσης στη Λέσβο, υποστηρίζοντας ότι αποστέλλει στο νησί τον Υφυπουργό Αθανάσιο Καββαδά ως «αυτοφωράκια» εν μέσω συνεχιζόμενων θανατώσεων ζώων.

Ο κ. Καββαδάς ανέφερε ότι η διαδικασία ιχνηλάτησης ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ ήδη έχουν καταβληθεί 7,5 εκατ. ευρώ και προγραμματίζονται άμεσα επιπλέον 7,5 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις θανατωμένων ζώων, παράλληλα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για την κάλυψη ζωοτροφών και κατεστραμμένου γάλακτος.