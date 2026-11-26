Στην ομάδα των ευρωπαϊκών οικονομιών που βελτιώνουν αισθητά το πιστωτικό τους προφίλ κατατάσσεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις προοπτικές των κρατικών αξιολογήσεων στην Ευρώπη το 2027.

Μετά και την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου τον περασμένο Σεπτέμβριο στη βαθμίδα BBB+ με σταθερή προοπτική —μόλις ένα σκαλοπάτι πριν από την κατηγορία Α— το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει την εντυπωσιακή του αποκλιμάκωση, υποχωρώντας από το 135% του ΑΕΠ φέτος στο 109% έως το 2031.

Όπως επισημαίνεται, η ψαλίδα της πιστοληπτικής ικανότητας ανάμεσα στον παραδοσιακό πυρήνα της Ευρώπης και τις χώρες της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία, κλείνει σταθερά.

Ανθεκτική ανάπτυξη και αποκλιμάκωση πληθωρισμού στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το μακροοικονομικό σενάριο, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει θετική δυναμική, τρέχοντας με ρυθμό ανάπτυξης 1,9% το 2027 και 1,7% το 2028, έπειτα από επέκταση 2% το τρέχον έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται αισθητή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να υποχωρεί από 3,6% σε μέσα επίπεδα το 2026 στο 2,6% το 2027 και περαιτέρω στο 2,3% το 2028.

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές και για την απασχόληση, καθώς η ανεργία εκτιμάται ότι θα πέσει στο 8,1% το επόμενο έτος και στο 7,8% το 2028, από 8,5% φέτος.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, προβλέπεται συνολικό πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ για τη Γενική Κυβέρνηση το 2026, προτού το ισοζύγιο περάσει σε ήπια ελλείμματα ύψους 0,5% το 2027 και 0,8% το 2028.

Πιστωτικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό πυρήνα και γεωπολιτική αυτονομία

Την ώρα που ο ευρωπαϊκός Νότος κερδίζει έδαφος, καταγράφονται αυξανόμενες πιέσεις στις αξιολογήσεις χωρών του πυρήνα, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Πολωνία.

Κοινό παρονομαστή αποτελεί η επιλογή τους να ακολουθούν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, παρά το ήδη υψηλό και αυξανόμενο βάρος του χρέους τους.

Η Ευρώπη υποδέχεται το 2027 με εύθραυστη οικονομική ανθεκτικότητα, αντιμέτωπη με διαρθρωτικές αδυναμίες και γεωπολιτικές εντάσεις

Σε ό,τι αφορά τις τιμές στην Ευρωζώνη, προβλέπεται βελτίωση του κλίματος το 2027 μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η Ευρώπη οφείλει να επιταχύνει τα βήματά της προς τη γεωπολιτική αυτονομία, καθώς η Ουάσιγκτον στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον προστατευτισμό και την εσωστρέφεια.

Τα τρία μεγάλα μέτωπα: Γαλλία, ΗΠΑ και Γερμανία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας τον ερχόμενο Απρίλιο και Μάιο, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως το πλέον κρίσιμο πολιτικό ορόσημο για την Ευρώπη έως το τέλος της δεκαετίας.

Για να σταθεροποιήσει το χρέος της —το οποίο απειλείται να ανέλθει από το 119% του ΑΕΠ το 2026 στο 130% το 2031— το Παρίσι χρειάζεται δημοσιονομική προσαρμογή 120 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα σενάρια, μόνο ένας κεντρώος Πρόεδρος με αντίστοιχη κοινοβουλευτική στήριξη θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ενώ μια επικράτηση της Μαρίν Λεπέν ενδέχεται να προκαλέσει ισχυρούς θεσμικούς κραδασμούς, αμφισβητώντας ακόμη και πυλώνες όπως ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και η Ενιαία Αγορά.

Αντίστοιχα, έντονος προβληματισμός διατυπώνεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ανισορροπία διεθνώς, με ελλείμματα κοντά στο 8% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να οδεύει προς το 144% έως το 2031.

Τέλος, για τη Γερμανία επισημαίνεται πως απαιτείται ενίσχυση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης κοντά στο 1% και επαναφορά του ελλείμματος στο 2%, προκειμένου το γερμανικό χρέος να σταθεροποιηθεί στην περιοχή του 80%-85% την επόμενη δεκαετία.