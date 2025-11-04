Ορατός είναι ο κίνδυνος απωλειών ή ακόμη και λουκέτων στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά Ταξιδιωτικών Γραφείων, τα οποία συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες στη Ρωσία, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της FedHATTA.

Αιτία αποτελεί το 19ο πακέτο κυρώσεων που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Οκτωβρίου κατά της Ρωσίας, το οποίο, για πρώτη φορά, συμπεριλαμβάνει κυρώσεις και στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διοργανωτών Οργανωμένων Ταξιδιών και Τουριστικών Γραφείων (ECTAA), μέλος του οποίου είναι ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), μέλος της Ομοσπονδίας FedHATTA, ανάμεσα στις νέες κυρώσεις είναι και ο περιορισμός παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες στη Ρωσία.

Αυτό επηρεάζει τις ταξιδιωτικές εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση -όπως αεροπορικές εταιρείες, Τουριστικά Γραφεία και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών-, οι οποίες πωλούν ή συνδυάζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

– μεταφορές προς ή/και εντός της Ρωσίας,

– διαμονή σε ξενοδοχεία και

– οργανωμένες εκδρομές και λοιπές τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται στη ρωσική επικράτεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική νομική γνωμοδότηση που έλαβε η ECTAA, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι ταξιδιωτικοί διαμεσολαβητές να παραβιάσουν την απαγόρευση με άμεση ισχύ εάν πωλούν ταξίδια ή μεμονωμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη Ρωσία.

Ως εκ τούτου, τα ευρωπαϊκά -και ελληνικά- Τουριστικά Γραφεία αναγκάζονται να διακόψουν την παροχή υπηρεσιών τους στη Ρωσία, μπαίνοντας σε νέο κύκλο αγωνίας για τη βιωσιμότητά τους.

Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό, οι νέες κυρώσεις επιβάλλονται «προκειμένου να μειωθούν τα έσοδα που αποκομίζει η Ρωσία από τις εν λόγω υπηρεσίες και να αποτραπεί η προώθηση μη ουσιωδών ταξιδιών και δραστηριοτήτων αναψυχής στη Ρωσία, ιδίως σε ένα πλαίσιο όπου οι υπήκοοι της Ένωσης αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων και όπου η προξενική προστασία των ατόμων που κατέχουν διπλή ιθαγένεια είναι περιορισμένη».

Ο Πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε φορά που εκδίδονται νέες απαγορευτικές οδηγίες, αυτόματα δημιουργείται ένας ακόμη αποκλεισμός για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες αγορές. Συνεπώς, ο κίνδυνος, πολλά ελληνικά Τουριστικά Γραφεία να κλείσουν, είναι ορατός. Για μια ακόμη φορά ο κλάδος των ελληνικών Τουριστικών Γραφείων βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα αυστηρό μέτρο, το οποίο είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει. Ωστόσο, θα πρέπει επιτέλους η Πολιτεία να αντιληφθεί ότι, από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που σηματοδότησε μεγάλες απώλειες για τον οργανωμένο τουρισμό, ουσιαστικά αιτήματα του κλάδου των Τουριστικών Γραφείων παραμένουν ανικανοποίητα».

Μπαπ

Πηγή: FedHATTA