Αναπτύσσεται ο κλάδος απεντομώσεων και μυοκτονιών, παρά τη μείωση των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από την κλαδική μελέτη που παρουσιάστηκε, πρόσφατα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ). Η μελέτη εκπονήθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, χρηματοδοτήθηκε από το Επιμελητήριο και υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντόμωσης και Μυοκτονίας Ελλάδας (ΣΕΑΜΕ).

Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο των κλαδικών μελετών ως αξιόπιστων εργαλείων για τους επαγγελματίες. Όπως σημείωσε, η τεκμηριωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και η ανάλυση των τάσεων κάθε κλάδου αποτελούν βασικό πυλώνα για τη λήψη ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην στρατηγική του Επιμελητηρίου να στηρίζει έμπρακτα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί αντίστοιχες μελέτες για σειρά επαγγελματικών κλάδων, όπως σχολές οδηγών, παιδικοί σταθμοί, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, φροντιστήρια και ταξί, «ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία δεκάδων νέων ερευνών».

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της μελέτης για τον κλάδο Απεντομώσεων και Μυοκτονιών, την περίοδο 2011-2022, καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και του αριθμού των απασχολουμένων, παρά τη μείωση του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται κυρίως από ατομικές επιχειρήσεις, ώριμες ηλικιακά, με παρουσία άνω της δεκαετίας στην αγορά.

Στον τομέα της απασχόλησης, σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις λειτουργεί χωρίς προσωπικό, ενώ μόλις το 9% απασχολεί περισσότερους από δέκα εργαζόμενους.

Παράλληλα, αν και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές, περίπου το 25% αντιμετωπίζει χρέη προς την Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, προμηθευτές και παρόχους ενέργειας.

Η μελέτη αναδεικνύει ακόμη ότι οι υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας ζητούνται κυρίως κατόπιν εμφάνισης προβλήματος και όχι προληπτικά, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης και της πρόληψης. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις του κλάδου δραστηριοποιούνται και σε συμπληρωματικούς τομείς, όπως έργα πρασίνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες.