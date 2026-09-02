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Σε τροχιά στασιμότητας και πιεστικών λειτουργικών εξόδων βρίσκονται οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα ευρήματα του Οικονομικού Βαρομέτρου Ιουλίου – Αυγούστου που πραγματοποίησε η εταιρεία Interview σε δείγμα 415 μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η επιχείρησή του δεν αναπτύσσεται με τον επιθυμητό ρυθμό, έναντι μόλις του 22% που απαντά θετικά.
Ως κυριότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη προτάσσεται το αυξημένο λειτουργικό κόστος σε ενέργεια και πρώτες ύλες με ποσοστό 38%, ενώ ακολουθούν η μειωμένη ζήτηση από τους πελάτες με 21%, η έλλειψη κεφαλαίων για επενδύσεις με 13%, η δυσκολία εύρεσης εργαζομένων με 11%, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 10%, η γραφειοκρατία με 4% και η χαμηλή εξωστρέφεια με 3%.
Αυτό το «φρενάρισμα» της ανάπτυξης επιφέρει σοβαρές παρενέργειες στην καθημερινότητα των βιοτεχνιών, καθώς οδηγεί το 48% των επιχειρηματιών σε συρρίκνωση του τζίρου, το 27% στην αναβολή σχεδίων εκσυγχρονισμού και νέων τεχνολογικών επενδύσεων, το 10% σε μείωση της παραγωγής, ενώ για το 15% τίθεται πλέον ζήτημα αυτής ταύτης της βιωσιμότητας της επιχείρησης.
Όσον αφορά τις λύσεις που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, το 62% προκρίνει τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος χωρίς συνεχείς φορολογικές αλλαγές, το 20% ζητά εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις, το 8% καλύτερη ενημέρωση για επιδοτήσεις, το 7% ευκολότερη πρόσβαση σε δανειοδότηση και το 2% ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Σχετικά με την τρέχουσα εικόνα τους, το 39% των βιοτεχνών τη χαρακτηρίζει ικανοποιητική, το 28% καλή και το 33% κακή, ενώ για την πορεία του τζίρου το 47% αναφέρει ότι παρέμεινε ίδιος, το 41% κατέγραψε μείωση και το 12% αύξηση.
Παράλληλα, το 65% των επιχειρηματιών προβλέπει ότι η κατάσταση θα παραμείνει στάσιμη το επόμενο εξάμηνο, το 24% περιμένει επιδείνωση και μόλις το 11% εκτιμά πως θα υπάρξει βελτίωση.
Παρά τις δυσκολίες, το 88% σκοπεύει να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό του το επόμενο δίμηνο, με το 7% να σχεδιάζει απολύσεις και το 5% προσλήψεις.
Τέλος, ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας παρέμεινε σε θετικό έδαφος διαμορφούμενος στις 5,1 μονάδες, κινούμενος ωστόσο χαμηλότερα σε σύγκριση με τις 6,2 μονάδες του προηγούμενου διμήνου Μαΐου – Ιουνίου.