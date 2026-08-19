Την ανοδική τους πορεία συνεχίζουν για τέταρτη διαδοχική ημέρα οι διεθνείς τιμές του «μαύρου χρυσού», με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν να λειτουργεί ως καταλύτης, εντείνοντας τη νευρικότητα και την ανησυχία στις τάξεις των επενδυτών.

Ειδικότερα, όσον αφορά την εικόνα των αγορών, η διαμόρφωση των τιμών έχει ως εξής:

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το ευρωπαϊκό αργό τύπου Brent κατέγραψαν αύξηση της τάξης των 26 σεντς (άνοδος 0,29%), σκαρφαλώνοντας στα 91,28 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο ίδιο μήκος κύματος, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) κινήθηκαν ενισχυμένα κατά 37 σεντς, διαμορφώνοντας την τιμή τους στα 85,31 δολάρια το βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεχιζόμενη αυτή ενίσχυση των τιμών έρχεται σε συνέχεια της συνεδρίασης της Τρίτης (18/8), η οποία ολοκληρώθηκε καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τις 24 του περασμένου Ιουλίου.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς επικρατεί ο φόβος ότι η απομάκρυνση του ενδεχομένου για μια διπλωματική και ειρηνική διευθέτηση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις, εγείροντας νέες πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.