Οι διεθνείς αγορές επωφελήθηκαν σήμερα από το θετικό κλίμα που δημιούργησε η χθεσινή δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, το Τόκιο, τα πολύτιμα μέταλλα και κάποια βασικά μέταλλα να αγγίζουν και πάλι νέα επίπεδα ρεκόρ.

Γύρω στις 11:00 ώρα Ελλάδας, τα χρηματιστήρια στο Παρίσι (+0,50%), το Λονδίνο (+0,25%), τη Μαδρίτη (+0,74%) και τη Ζυρίχη (+0,63%) ανήλθαν σε νέα ενδοσυνεδριακά επίπεδα ρεκόρ.

Η Φρανκφούρτη σημείωσε νωρίτερα μικρή άνοδο 0,06%, όχι μακριά από το επίπεδο ρεκόρ στο οποίο ανήλθε χθες.

Οι διεθνείς αγορές κινούνται σε νέα υψηλά επίπεδα καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ «καθησύχασαν τους φόβους για την αύξηση των τιμών, τροφοδοτώντας τον ενθουσιασμό των επενδυτών εν μέσω της ώθησης που συνεχίζει να καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη», σχολίασε ο Πάτρικ Μάνελι, αναλυτής της Tickmill Group.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ κατέγραψαν αύξηση 2,7% σε ετήσια βάση, ένας ρυθμός σταθερός σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei (+1,48%) και ο ευρύτερος δείκτης Topix (+1,26%) ανήλθαν σήμερα σε νέα επίπεδα ρεκόρ ενδοσυνεδριακά και στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

«Οι μετοχές στην Ιαπωνία κατέγραψαν άλμα, με το γεν να κινείται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2024, εν μέσω εικασιών για πρόωρες εκλογές», δήλωσε ο Μάνελι.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του κυβερνώντος κόμματός της. Η Τακαΐτσι εξετάζει ως ημερομηνία εκλογών την 8η Φεβρουαρίου, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος, συμβαδίζοντας με τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση της Τακαΐτσι έχει ποσοστό δημοτικότητας σχεδόν 70% σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, κάτι που θα της επιτρέψει να ενισχύσει την κοινοβουλευτική της βάση στην περίπτωση εκλογών και θα διευκολύνει την υιοθέτηση μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Το ασήμι ξεπέρασε σήμερα για πρώτη φορά τα 90 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 27% τις πρώτες εννέα ημέρες διαπραγμάτευσης της χρονιάς.

Ο χρυσός επέστρεψε σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ και καταγράφει κέρδη 7% τις πρώτες δύο εβδομάδες του έτους, ενώ ο χαλκός είναι επίσης σε πρωτοφανή επίπεδα.

Οι φόβοι για οτιδήποτε, από την ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) έως τις πιέσεις που ασκούν στο ΝΑΤΟ οι φιλοδοξίες των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία και τις επιπτώσεις από τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν, συνεχίζουν να κυριαρχούν στο μυαλό των επενδυτών.

Το Ιράν αποτελεί επίσης κινητήριο παράγοντα για τις τιμές του πετρελαίου, αν και σήμερα το μπρεντ υποχώρησε από τα χθεσινά υψηλά επίπεδά του και διαμορφώθηκε νωρίτερα στα 64,90 δολάρια το βαρέλι.