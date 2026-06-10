Με βασικό ζητούμενο τις μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά βρίσκεται σε εξέλιξη κυβερνητικό «πρεσάρισμα» στη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε τροχιά σκληρών διαπραγματεύσεων, με μοναδικό στόχο την επίτευξη μιας «εθνικής συμφωνίας», βιώσιμης και σταθερής, που θα περιορίσει το κύμα ακρίβειας που πλήττει τη χώρα.

Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές: ή η αγορά θα προχωρήσει σε γενναίες αυτορρυθμίσεις ή το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον ένα δίμηνο ακόμα. Υπάρχει όμως και μια σειρά αιτημάτων που καταθέτει τόσο η βιομηχανία, όσο και το οργανωμένο λιανεμπόριο, τα οποία εάν ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση, εκτιμούν ότι θα δώσουν τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερες και σταθερότερες μειώσεις στο τελικό προϊόν.

Το «μπαράζ» των συναντήσεων και το παρασκήνιο

Το υπουργικό επιτελείο έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ επαφών τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάθισε σήμερα στο τραπέζι με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ).

Το κλίμα πίσω από τις κλειστές πόρτες: Αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για «θετική διάθεση» από όλες τις πλευρές, ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Για να έχει η συμφωνία ουσιαστικό αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών, απαιτείται σύνθετη τεχνική προεργασία. Στόχος είναι οι μειώσεις να μην είναι εικονικές, αλλά να αφορούν προϊόντα ευρείας χρήσης που επηρεάζουν άμεσα το κόστος διαβίωσης του μέσου νοικοκυριού.

Τι ζητά η Βιομηχανία Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

Η βιομηχανία υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να μειώσει αυθαίρετα τις τιμές, όταν το δικό της κόστος παραγωγής παραμένει στα ύψη. Τα βασικά τους αιτήματα είναι:

Μείωση του ενεργειακού κόστους: Ζητούν σταθερά και φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου για τα εργοστάσια, καθώς η ενέργεια επιβαρύνει άμεσα την τελική τιμή του προϊόντος.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας των πρώτων υλών: Λόγω της κλιματικής κρίσης και των γεωπολιτικών αναταράξεων, βασικά αγαθά (όπως το λάδι, ο κακάο, τα σιτηρά) έχουν διεθνώς σταθερά υψηλές τιμές. Ζητούν κρατική στήριξη ή φορολογικές ελαφρύνσεις στις εισαγωγές πρώτων υλών.

Κατάργηση ή τροποποίηση του πλαφόν: Υποστηρίζουν ότι το πλαφόν στο κέρδος τους στερεί τη δυνατότητα να απορροφήσουν μελλοντικές ανατιμήσεις και φρενάρει τις επενδύσεις.

Τι ζητούν τα Σούπερ Μάρκετ (ΕΣΕ)

Τα σούπερ μάρκετ δηλώνουν ότι λειτουργούν με πολύ χαμηλό καθαρό περιθώριο κέρδους (περίπου 1-2%) και ότι οι τιμές καθορίζονται κυρίως από τους προμηθευτές. Τα δικά τους αιτήματα είναι:

Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ: Είναι το πάγιο αίτημά τους. Ζητούν από την κυβέρνηση να μειώσει τον ΦΠΑ σε βασικά είδη (π.χ. από το 13% στο 6%), ώστε να πέσουν αμέσως οι τιμές στο ράφι χωρίς να θιχτεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Κατάργηση των περιοριστικών νόμων στις προσφορές: Παράπονο των σούπερ μάρκετ είναι οι πρόσφατοι νόμοι που περιορίζουν τις προωθητικές ενέργειες (π.χ. το «1+1 δώρο» ή οι εκπτώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες αν έχει προηγηθεί ανατίμηση). Ζητούν ελευθερία κινήσεων για να κάνουν πιο επιθετικές προσφορές.

Μείωση του λειτουργικού κόστους: Ζητούν ελαφρύνσεις στο κόστος των logistics (μεταφορικά, καύσιμα) και στο εργασιακό κόστος.

Το «όπλο» του πλαφόν και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής

Η κυβέρνηση δεν κρύβει ότι το πλαφόν αποτελεί το βασικό της διαπραγματευτικό χαρτί. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε τις προθέσεις του:

Παράταση του μέτρου: Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη λήξη του πλαφόν στις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, η πρόθεση του υπουργείου είναι να παραταθεί, καθώς οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις —που εντάθηκαν λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή— επιμένουν.

Αυστηροί έλεγχοι: Το μέτρο δεν μένει στα χαρτιά. Η νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ήδη αναλάβει δράση, πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους για την τήρηση της νομιμότητας.

Τι μέλλει γενέσθαι

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες. Η αγορά καλείται να αποδείξει έμπρακτα την κοινωνική της υπευθυνότητα.

Αν οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ δεν παρουσιάσουν ένα πειστικό πλάνο μειώσεων, η κρατική παρέμβαση μέσω της παράτασης του πλαφόν θα είναι οριστική και άμεση.