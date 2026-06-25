Σε τροχιά ανεξέλεγκτης διόγκωσης βρίσκεται το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, το οποίο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεπέρασε το ψυχολογικό και οικονομικό όριο των 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το INSEE (Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών), το χρέος διαμορφώθηκε στα €3,5361 τρισεκ., μέγεθος που αντιστοιχεί πλέον στο 117,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στο Παρίσι, το οποίο έχει δεσμευτεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματός του, κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ έως το 2029. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του στόχου θεωρείται κάθε άλλο παρά βέβαιη.

Ακόμη και στο αισιόδοξο σενάριο υλοποίησης της δέσμευσης, το γαλλικό χρέος προβλέπεται να κορυφωθεί στο 118,7% του ΑΕΠ το 2027 και το 2028, προτού σημειώσει μια οριακή υποχώρηση στο 118% το 2029.

Το κόστος δανεισμού και η εκτόξευση των τόκων

Η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών έχει αποτυπωθεί και στις αγορές ομολόγων, με τα γαλλικά επιτόκια δανεισμού στη 10ετία να αγγίζουν πλέον το 3,7%.

Στην παρούσα φάση, οι μόνες χώρες εντός της Ευρωζώνης που καταγράφουν υψηλότερο κόστος δανεισμού είναι η Μάλτα, η Λετονία και η Λιθουανία.

Άμεση συνέπεια της ανόδου των επιτοκίων και του όγκου του χρέους είναι η ραγδαία αύξηση των ετήσιων κονδυλίων που πρέπει να καταβάλλει η γαλλική κυβέρνηση μόνο για την εξυπηρέτηση των τόκων:

2020: €35,8 δισεκατομμύρια

2025: €50,9 δισεκατομμύρια

2026 (Πρόβλεψη): €59 δισεκατομμύρια

2028 (Πρόβλεψη): €77 δισεκατομμύρια

Όπως προειδοποιεί ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Φιλίπ Ζουβέν, Γενικός Εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2027, οι πληρωμές αυτών των τόκων «θα γίνουν τότε, πολύ πιθανόν, το μεγαλύτερο στοιχείο δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό».

«Δεν φτάνει η εκποίηση ολόκληρης της Δημόσιας Περιουσίας»

Το μέγεθος της δημοσιονομικής κρίσης αποτυπώνεται ανάγλυφα σε ανάλυση της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, η Γαλλία αδυνατεί πρακτικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με συμβατικούς τρόπους ρευστοποίησης:

«Αν η Γαλλία ήθελε να αποπληρώσει αυτό το χρέος μονομιάς, θα έπρεπε, για παράδειγμα, να πουλήσει όλα τα αποθέματά της σε χρυσό, καθώς και όλες τις εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές της (EDF, Engie, Airbus κ.λπ.), καθώς και όλα τα δημόσια κτήρια και τη γη της… και ακόμη και αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό».