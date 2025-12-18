Ως κανονική και ικανή να καλύψει τις ανάγκες τόσο της εγχώριας κατανάλωσης, όσο και των εξαγωγών, χαρακτηρίζεται η συγκομιδή των μαύρων επιτραπέζιων ελιών της εσοδείας 2025/26.

Σύμφωνα με δεδομένα που παρουσίασε η Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) σε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων-μελών της Διεπαγγελματικής από τις βασικές Περιφερειακές Ενότητες παραγωγής μαύρων επιτραπέζιων ελιών, σε αντίθεση με την περυσινή ελαιοκομική περίοδο, η εφετινή παραγωγή παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό ελαιόκαρπου μεγάλου μεγέθους.

Επιπλέον οι κλιματικές συνθήκες επηρέασαν πέραν του μεγέθους και της ποσοτικής αύξησης της παραγωγής και τον χρωματισμό του καρπού, ο οποίος παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και κινείται σε διαβαθμίσεις του ιώδους χρωματισμού, φαινόμενο φυσιολογικό σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης.

Τονίστηκε, επίσης, το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης εργατών γης που αντιμετωπίζει ο κλάδος καθώς και η δυσλειτουργία στη διαδικασία μετάκλησής τους από τρίτες χώρες, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγική διαδικασία.

Τέλος, η ΔΟΕΠΕΛ σημείωσε ότι έντονο προβληματισμό εξακολουθεί να προκαλεί η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ. Μια πρώτη ένδειξη είναι η μείωση της αξίας των εξαγωγών ελληνικών επιτραπέζιων ελιών προς την αμερικανική αγορά κατά 4% το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, τονίζοντας ότι «υπάρχει η ανησυχία για μεγαλύτερη μείωση των εξαγωγών έως το τέλος του έτους και ακόμα μεγαλύτερη κατά την επόμενη χρονιά».