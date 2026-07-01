Σημαντικά εμπόδια που φρενάρουν την καθημερινή λειτουργία και την αναπτυξιακή τους δυναμική εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα κοινής έρευνας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και της KPMG, η οποία παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση Τύπου του επιμελητηρίου και βασίστηκε σε δείγμα 382 επιχειρήσεων από εννέα βασικούς κλάδους, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βρίσκει κλειστές τις πόρτες των τραπεζών και των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Την ίδια στιγμή, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η σοβαρή έλλειψη προσωπικού συμπληρώνουν το παζλ των μεγαλύτερων προβλημάτων για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το αυξημένο κόστος λειτουργίας αναδεικνύεται σε νούμερο ένα απειλή για τη βιωσιμότητα των μικρών μονάδων. Το 65% των επιχειρήσεων υποδεικνύει την άνοδο των τιμών στις πρώτες ύλες ως τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% εστιάζει στο ενεργειακό κόστη.

Η πίεση αυτή είναι έντονη την τελευταία διετία, με το 69% να καταγράφει άλμα στις τιμές των πρώτων υλών, ενώ το 54% παραδέχεται ότι αναγκάστηκε να περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία του εξαιτίας του ενεργειακού βάρους.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο ασφυκτικό αν αναλογιστεί κανείς ότι το 71% των επιχειρηματιών δηλώνει αδυναμία να μετακυλήσει αυτές τις αυξήσεις στον τελικό καταναλωτή, απορροφώντας τους κραδασμούς εις βάρος των δικών του περιθωρίων κέρδους.

Παράλληλα, τα διοικητικά βάρη και η γραφειοκρατία συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον κλάδο, με το 74% να τονίζει ότι επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 34% των επιχειρήσεων δαπανά περισσότερες από δέκα ώρες κάθε μήνα αποκλειστικά για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, ενώ μόλις το 13% αξιολογεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές τις βασικές ψηφιακές πλατφόρμες του κράτους.

Στο δε κρίσιμο μέτωπο της ρευστότητας, το 62% αναζήτησε τραπεζικό δανεισμό τα τελευταία δύο χρόνια, όμως το 27% εξ αυτών εισέπραξε απόρριψη, με κύριες αιτίες τα υψηλά επιτόκια, τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια και τις χρονοβόρες διαδικασίες.

Ένα εξίσου δυσεπίλυτο πρόβλημα αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς το 74% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αδυνατεί να βρει κατάλληλο προσωπικό.

Η δυσκολία αυτή επηρεάζει την παραγωγική ικανότητα για το 62% των συμμετεχόντων, ενώ οδηγεί το 79% σε αναγκαστικό περιορισμό των δραστηριοτήτων του.

Οι επιχειρηματίες αποδίδουν το φαινόμενο κυρίως στη χαμηλή γενική διαθεσιμότητα εργαζομένων στην αγορά, αλλά και στην έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα μέλη του ΒΕΑ προσδοκούν από το επιμελητήριο ισχυρότερη φωνή απέναντι στην Πολιτεία, παρεμβάσεις για τη φορολογία και τις εισφορές, ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια, καθώς και προγράμματα κατάρτισης και εξωστρέφειας.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η επιθυμία για επιχειρηματικότητα παραμένει ζωντανή, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του ΒΕΑ για το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Το ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών διατηρεί θετικό πρόσημο, καθώς καταγράφηκαν 674 νέες ιδρύσεις επιχειρήσεων έναντι 276 λουκέτων, εμφανίζοντας παρόμοια ανθεκτική εικόνα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν είχαν σημειωθεί 685 εγγραφές και 302 διαγραφές.

Στην εμπροσθοφυλακή της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας για το τρέχον έτος βρίσκονται οι τεχνικοί και κατασκευαστικοί κλάδοι, με τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τις κατασκευές κτιρίων και τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.