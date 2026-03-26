Η επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δήλωσε ότι το διεθνές σύστημα έχει εκ θεμελίων αλλάξει και ότι οι χώρες πρέπει να κοιτάξουν προς το μέλλον για να σκεφτούν πώς θα μεταρρυθμίσουν το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου.

«Η παγκόσμια τάξη και το διεθνές σύστημα που χρησιμοποιούσαμε έχει αμετάκλητα αλλάξει. Δεν θα το πάρουμε πίσω…Πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον», δήλωσε η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Νγκόζι Οκόντζο Ιγουέλα απευθυνόμενη προς τους συνέδρους κατά την έναρξη των εργασιών της 14ης διάσκεψης του ΠΟΕ στην Γιαουντέ του Καμερούν.

Ενώ το 72% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ και η ανάπτυξη του εμπορίου που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ένα στοιχείο αισιοδοξίας, η Νγκόζι Οκόντζο Ιγουέλα δήλωσε ότι το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αντιμετωπίζει σημαντική αβεβαιότητα λόγω της σύρραξης στην Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις από του δασμούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ στις χώρες.

Η Νγκόζι Οκόντζο Ιγουέλα έχει καταρτίσει λίστα προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ανάμεσά τους η παράλυση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ και η διαφάνεια στην κοινοποίηση της χρήσης επιδοτήσεων.

Μόνο 64 μέλη του Οργανισμού έχουν καταθέσει κοινοποιήσεις στον ΠΟΕ για το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι 102 δεν έχουν καταθέσει, είπε η Οκόντζο Ιγουέλα.

«Η έλλειψη διαφάνειας οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης και αυτό τροφοδοτεί υποψίες για αδικίες και αντιανταγωνιστικές πρακτικές», είπε η γενική διευθύντρια του ΠΟΕ στους συμμετέχοντες στην διάσκεψη της Γιαουντέ.

Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο καχυποψίας που εμποδίζει τα μέλη από το συμφωνήσουν επί νέων κανόνων και μεταρρυθμίσεων, πρόσθεσε.