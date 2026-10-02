Σε κατάσταση εντατικού συντονισμού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις οξυμένες πιέσεις που καταγράφονται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του φυσικού αερίου και του ντίζελ να σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες στην Ενωμένη Ευρώπη εκφράζουν όλο και πιο έντονα και δυναμικά τη δυσαρέσκειά τους για τους αργούς ρυθμούς της Κομισιόν, η οποία κατά την γνώμη τους δεν αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεδρίασε η Energy Union Task Force για τη διαμόρφωση συλλογικής αμυντικής στρατηγικής, την ώρα που οι Βρυξέλλες στέλνουν σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον κατά οποιασδήποτε επιβολής περιορισμών στις εξαγωγές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των οξυμένων πιέσεων στις αγορές ενέργειας, με τη συνεδρίαση της «Energy Union Task Force» -του άτυπου μηχανισμού ταχείας πολιτικής συνεννόησης μεταξύ κρατών-μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διαχείριση κρίσεων.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, η ΕΕ δηλώνει έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ) για τη διενέργεια μιας νέας συντονισμένης απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων.

Οι διαβουλεύσεις και οι εντατικές επαφές εκτείνονται πέρα από τα όρια της ΕΕ, περιλαμβάνοντας την αμερικανική κυβέρνηση και διεθνείς εταίρους, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών.

Εκτόξευση τιμών και στρατηγικά αποθέματα

Από την πλευρά της, η επικεφαλής Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, διευκρίνισε ότι η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα αποτελεί απάντηση στην πραγματική πίεση των τιμών και δεν συνιστά υποχώρηση σε αμερικανικές αξιώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτιναχθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί.

Η ίδια υπενθύμισε ότι ανάλογη συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου μέσω του ΔΟΕ είχε πραγματοποιηθεί ξανά τον Μάρτιο.

«Κόκκινη γραμμή» στις αμερικανικές προστατευτικές τάσεις

Παράλληλα, η κ. Ιτκόνεν μετέφερε την κατηγορηματική αντίθεση της Energy Union Task Force στο ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης ή περιορισμού των εξαγωγών ντίζελ προς την Ευρώπη από τις ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν επιζήμια για όλες τις πλευρές και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ ως αξιόπιστου εταίρου, διαβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ θα διατηρήσει την ενότητά της απέναντι σε κάθε εξέλιξη.