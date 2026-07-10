Σε αναθεώρηση των προβλέψεών του για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου προχώρησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) στην πρόσφατη μηνιαία αναφορά του.

Ο οργανισμός εκτιμά πλέον ότι η ανάκαμψη της ζήτησης βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας αφήσει πίσω της το χαμηλό σημείο του Μαΐου.

Συγκεκριμένα, ενώ στα μέσα Ιουνίου ο ΔΟΕ προέβλεπε υποχώρηση της ζήτησης κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για το 2026, τώρα περιορίζει τη μείωση αυτή στο 1 εκατομμύριο βαρέλια.

Η παγκόσμια προσφορά εμφάνισε σημάδια επιστροφής, κυρίως λόγω της μερικής αποκατάστασης της διαμετακόμισης στο Στενό του Ορμούζ μετά την εκεχειρία της 17ης Ιουνίου.

Παρά ταύτα, η παραγωγή εξακολουθεί να κινείται περίπου 9,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα της Μέσης Ανατολής.

Η κατάσταση στη θαλάσσια οδό του Ομάν, η οποία τελεί υπό την υποστήριξη του ΟΗΕ, παρουσιάζει νέα επιβράδυνση, καθώς καταγράφονται νέες επιθέσεις σε πλοία και ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Για τον Ιούνιο, η παγκόσμια προσφορά διαμορφώθηκε στα 98,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Ο ΔΟΕ εκτιμά ότι ο ημερήσιος μέσος όρος για το 2026 μπορεί να φτάσει τα 102,6 εκατομμύρια βαρέλια, θέτοντας όμως ως βασική προϋπόθεση την ταχεία αποκλιμάκωση των τρεχουσών εχθροπραξιών.

Στο μέτωπο των αποθεμάτων, τον Ιούνιο σημειώθηκε η πρώτη παγκόσμια αύξηση κατά 21 εκατομμύρια βαρέλια από τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και ξέσπασε ο πόλεμος στον Κόλπο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αποκλειστικά στους αυξημένους όγκους πετρελαίου που βρίσκονταν υπό θαλάσσια διαμετακόμιση.

Αντίθετα, τα αποθέματα των χωρών του ΟΟΣΑ υποχώρησαν περαιτέρω κατά 62 εκατομμύρια βαρέλια τον Ιούνιο, με τον οργανισμό πάντως να αναμένει ανάσχεση του ρυθμού άντλησης από τον Ιούλιο και μετά.

Παρόμοια εικόνα συρρίκνωσης εμφάνισαν και τα αποθέματα εκτός ΟΟΣΑ, τα οποία μειώθηκαν κατά 37 εκατομμύρια βαρέλια.

Η μείωση αυτή επηρεάστηκε καθοριστικά από την Κίνα, η οποία άντλησε 41 εκατομμύρια βαρέλια από τις χερσαίες υποδομές της, διατηρώντας παράλληλα τις εισαγωγές της σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Τέλος, ο ΔΟΕ επισημαίνει ότι τον Ιούλιο τα περιθώρια των προϊόντων διύλισης άγγιξαν υψηλό τετραετίας.

Η ενισχυμένη ροή αργού πετρελαίου οδήγησε σε αξιοσημείωτη υποχώρηση των τιμών του, την ίδια ώρα που οι αγορές των διυλισμένων προϊόντων συνέχισαν να λειτουργούν υπό καθεστώς έντονων πιέσεων.