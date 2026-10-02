Έντονο παρασκήνιο και πυρετώδεις διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και των μελών της G7, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων που βρίσκονται σε έξαρση.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τίθεται η γαλλική πρόταση για συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ και αργού πετρελαίου, καθώς οι απειλές του Ντ. Τραμπ για την απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ φαίνεται ότι «πιάνουν τόπο». Για του λόγου το αληθές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσουν σε μονομερείς απαγορεύσεις εξαγωγών.

Η γαλλική πρόταση

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν γαλλική πρόταση για την επιπλέον αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, ανταποκρινόμενες στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων στην αγορά, ώστε να ανακοπεί η αλματώδης αύξηση των τιμών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συζήτησαν το γαλλικό σχέδιο που προβλέπει τη διοχέτευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα ευρωπαϊκά αποθέματα, καθώς και επιπλέον 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Βασική προϋπόθεση των Ευρωπαίων για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας αποτελεί η ρητή δέσμευση της αμερικανικής πλευράς ότι δεν θα επιβάλει μονομερή απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της απογευματινής συνάντησης των χωρών της Ομάδας των 7 (G7), όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Από την πλευρά της, η Γαλλική Προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε την ανάγκη για συντονισμένη δράση χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές, τη στιγμή που η αμερικανική ηγεσία πιέζει για αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ απειλώντας παράλληλα με εξαγωγικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος είχε επικοινωνία και με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εκφράζοντας την πρόθεσή του να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατόν τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 για τη διασφάλιση του πλήρους συντονισμού των μέτρων.

Τέλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, επιβεβαίωσε στο Euronews ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το σύνολο των μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τον καθορισμό του κατάλληλου χρονικού σημείου αποδέσμευσης των αποθεμάτων, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια δοκιμασμένη επιλογή που είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιηθεί εκ νέου.