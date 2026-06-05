Σε αρνητικό έδαφος διολίσθησε η οικονομία της ευρωζώνης στις αρχές του έτους, καθώς η πρωτοφανής κάμψη που καταγράφηκε στην Ιρλανδία οδήγησε σε αναγκαστική υποβάθμιση των στοιχείων που αρχικά έδειχναν έστω και ισχνή ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που ανακοίνωσε η Eurostat, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της ζώνης του Ευρώ υποχώρησε κατά 0,2% κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου, ανατρέποντας την προηγούμενη αρχική εκτίμηση που έκανε λόγο για οριακή άνοδο 0,1%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στην απότομη καθοδική αναθεώρηση των επιδόσεων της ιρλανδικής οικονομίας, η οποία τελικά πραγματοποίησε ελεύθερη πτώση κατά 12,1% αντί για τη μείωση του 2% που είχε αποτυπωθεί στην πρώτη μέτρηση.

Αν και η έντονη παρουσία και η δραστηριότητα του μεγάλου αριθμού πολυεθνικών κολοσσών που εδρεύουν στην Ιρλανδία παραμορφώνουν συχνά τα στατιστικά δεδομένα, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στο συνολικό αποτέλεσμα της ευρωζώνης, η τεράστια αυτή υποχώρηση του πρώτου τριμήνου θολώνει ακόμη περισσότερο το τοπίο των προβλέψεων για την ευρύτερη πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Παράλληλα, το αρνητικό αυτό πρόσημο περιπλέκει σημαντικά το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία καλείται πλέον να αξιολογήσει με μεγαλύτερη προσοχή τις οικονομικές επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τον πόλεμο στο Ιράν, προκειμένου να βαθμονομήσει με ακρίβεια την κατάλληλη απάντηση μέσω της νομισματικής της πολιτικής.