Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ενδιαφέρον το επενδυτών για την επανέκδοση του υφιστάμενου 10ετές ομόλογου λήξης Ιουνίου 2036. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 36 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ στο Χρηματιστήριο και το Ελληνικό Δημόσιο αντλεί 3 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί 0,71% υψηλότερα από το επιτόκιο στην διατραπεζική, ήτοι στο 3,83%. Το αρχικό κουπόνι (επιτόκιο) του ομολόγου, όταν είχε εκδοθεί είχε διαμορφωθεί στο 3.375%.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, «η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου δεν αποσκοπεί τόσο στην άντληση πρόσθετης ρευστότητας, όσο στην η ενίσχυση της καμπύλης των ελληνικών τίτλων και στην τόνωση της δευτερογενούς αγοράς».

Εξάλλου, με την επανέκδοση του ομολόγου αυτού καλύπτεται περίπου το 96% του δανειακού προγράμματος της χώρας για το 2026.

Η συγκυρία δεν ήταν ιδιαιτέρως ευνοϊκή. Οι αγορές ομολόγων στην ευρωζώνη κινούνται υπό την πίεση που προκαλεί η διαφαινόμενη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προχωρήσει την Πέμπτη 11 Ιουνίου σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25%. Ωστόσο, η ελληνική αγορά εμφανίζει σχετική ανθεκτικότητα.

Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 3,77%, και είναι μόλις 0,78% υψηλότερη από αυτήν (3,07%) του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, ο οποίος δέχεται πιέσεις το τελευταίο διάστημα.

Πάντως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Eurostat «το κόστος εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους στην Ελλάδα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη».

Συγκεκριμένα το κόστος εξυπηρέτησης υποχώρησε οριακά το 2025 στο 2,18% από 2,27% το 2024, εξέλιξη που αντανακλά τη μεγάλη διάρκεια και την ιδιαίτερη δομή του ελληνικού χρέους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους «το κόστος εξυπηρέτησης του Δημόσιου Χρέους (Γενικής Κυβέρνησης) στο τέλος Μαρτίου 2026 ήταν 1,38% σε ταμειακή βάση συμπεριλαμβανομένων των swaps και 1,84% περιλαμβανομένων των swaps πλέον αναβαλλόμενων τόκων των δανείων του EFSF».