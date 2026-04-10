Με ταχύτερο ρυθμό έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό σχεδόν δύο ετών, καθώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, λόγω του πολέμου των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, άρχισαν να διαχέονται και στην ευρύτερη οικονομία.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,3% τον Μάρτιο, από 2,4% τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Η αύξηση του περασμένου μήνα οφείλεται στην εκτίναξη των τιμών στα πρατήρια καυσίμων, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω του πολέμου οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου σε άλμα, σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Εργασίας.

Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 21,2% από τον Φεβρουάριο στον Μάρτιο, σημειώνοντας η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τότε που η κυβέρνηση άρχισε να καταγράφει τα στοιχεία το 1967. Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν περισσότερο από 30%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Φεβρουάριο του 2000.