Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο της τάξης του 2%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτείται άμεσα από τις συνεχιζόμενες, εκατέρωθεν επιθέσεις και τα στρατιωτικά αντίποινα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, που απειλούν την ασφάλεια των μεταφορών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αγορές καταγράφουν την εξής πορεία:

Για το πετρέλαιο Brent, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύθηκαν κατά 1,68 δολάρια (ή 2%), σκαρφαλώνοντας στα 84,98 δολάρια το βαρέλι.

Όσον αφορά το αμερικανικό αργό WTI (West Texas Intermediate), αυτό κατέγραψε άνοδο κατά 1,65 δολάρια (ή 2,1%), με την τιμή διαπραγμάτευσης να διαμορφώνεται στα 79,79 δολάρια το βαρέλι.

Η σημερινή (14/7) αύξηση έρχεται να προστεθεί στη δραματική συνεδρίαση της Δευτέρας, η οποία ταρακούνησε τον ενεργειακό κλάδο.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση το αργό τύπου Brent είχε εκτοξευθεί κατά 9,6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη και πιο απότομη άνοδο σε μία και μόνο ημέρα από τον Μάιο του 2020.

Οι κλιμακούμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ διατηρούν τους επενδυτές σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, εδραιώνοντας ένα εκρηκτικό σκηνικό για τις τιμές του «μαύρου χρυσού».