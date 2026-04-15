Διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και σύμφωνα με το επισπεύδον υπουργείο επιδιώκονται ο περιορισμός έως και η εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων για την υποστήριξη του επιχειρείν και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Το σχέδιο νόμου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016, oρισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις», εισάγεται για συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή Παρασκευή 17 Απριλίου.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει 252 άρθρα, και με τις τιθέμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων:

– Υπάγονται στο καθεστώς έγκρισης/γνωστοποίησης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας του ν. 4442/2016 η ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.), Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μονάδων Φ.Η.), Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Ατόμων με Αναπηρίες, η εκμετάλλευση εκθεσιακών χώρων και εκθεσιακών κέντρων, η εκμετάλλευση συνεδριακών κέντρων, η λειτουργία καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, οι υπηρεσίες φυσικής ευεξίας (τεχνητού μαυρίσματος σολάριουμ, θεραπευτικού μασάζ, κ.λπ.), οι υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, η λειτουργία επιχειρήσεων κινητών καντινών, η λειτουργία κέντρων εκμάθησης πολυπολιτισμικών χορών.

– Ορίζονται οι αρχές για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 στους τομείς της ασφάλειας υποδομών και κατασκευών, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας και υγείας.

– Εισάγονται διατάξεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα σε εθνικό επίπεδο και τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα.

– Εισάγονται ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων μεγάλης μεμονωμένης μονάδας.

– Εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συλλογή στοιχείων και τον συντονισμό της εφαρμογής του ενωσιακού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα. Συστήνεται Μητρώο με τον τίτλο «Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», το οποίο θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης με αντικείμενο τη συλλογή, διαχείριση, τη διάχυση και την ανατροφοδότηση της πληροφορίας που αφορά στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες σχεδιασμού δράσεων και πολιτικών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Προβλέπεται, δε, ότι κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εντός της ελληνικής επικράτειας, υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως τα εκάστοτε αιτούμενα στοιχεία προς ενημέρωση του Μητρώου.

– Εισάγονται ρυθμίσεις για το υπαίθριο εμπόριο, ρυθμίσεις για τους παραγωγούς πωλητές στις λαϊκές αγορές και τη χορήγηση αδειών, παρέχεται δυνατότητα απόδοσης, έως το 10% του συνόλου των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς, σε παραγωγούς πωλητές για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Η ίδια θέση μπορεί να αποδίδεται διαδοχικά σε περισσότερους πωλητές για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών, ανά παραγωγό πωλητή. Επανακαθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης δραστηριοποίησης πωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο. Οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και με το μήκος του πάγκου που καταλαμβάνουν στις αντίστοιχες αγορές.

– Επικαιροποιείται το πλαίσιο που αφορά στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων σε καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Προβλέπεται, επίσης, έντοκη ανάκτηση του ποσού της ενίσχυσης που έχει καταβληθεί σε φορείς επενδυτικών σχεδίων, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος, των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εκταμίευση της εν λόγω ενίσχυσης.

– Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις για την αξιολόγηση των στρατηγικών επενδύσεων και προβλέπεται η δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Στρατηγικών Επενδύσεων.

– Επανακαθορίζεται η αρμόδια αρχή για την υποβολή από τους επενδυτικούς φορείς αίτησης παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας του άρθρου 5 του ν. 4864/2021, καθώς και τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου.

– Εισάγονται ρυθμίσεις για την επισήμανση των προσυσκευασμένων προϊόντων των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς ανάλογη μείωση τιμής και προβλέπεται επιβολή κυρώσεων (σύσταση, πρόστιμο) σε βάρος των επιχειρήσεων που παραβαίνουν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

– Προβλέπεται ειδική υποχρέωση για τον υπεύθυνο συντηρητή εγκαταστάτη ανελκυστήρα, σχετική με την αναγραφή του αριθμού απογραφής του ανελκυστήρα στο Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, καθώς και επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της οριζόμενης υποχρέωσης.

– Τίθεται σε λειτουργία, από το υπουργείο Ανάπτυξης, ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής καταγγελιών για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή. Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε «έξυπνες» κινητές συσκευές με λογισμικό/λειτουργικό Αndroid ή iOS και δύναται να χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή ανώνυμης ή επώνυμης καταγγελίας.

– Μεταβάλλεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά 15 ημέρες, δηλαδή από 30-4-2026 στις 15-5-2026, η τήρηση της οποίας από τον φορολογούμενο έχει ως συνέπεια τη χορήγηση έκπτωσης 4% στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.