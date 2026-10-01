Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές κρατικού χρέους, καθώς η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας αναζωπυρώνει τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό και παρατεταμένα υψηλά επιτόκια.

Το κύμα ρευστοποιήσεων ξεκίνησε από την αμερικανική αγορά, όπου η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σκαρφάλωσε στο 5,3402%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς τίτλου άγγιξε το 5,6807%, επιβεβαιώνοντας τη συνολική ανατιμολόγηση του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ σε πολυετή υψηλά.

Οι ισχυροί κραδασμοί από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μεταδόθηκαν ακαριαία στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, όπου οι αποδόσεις σημείωσαν αισθητή άνοδο.

Στη Γαλλία, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών τίτλων διαμορφώθηκαν σε νέα υψηλά 18 μηνών, ενώ η ψαλίδα (spread) μεταξύ γαλλικών και γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Ανάλογη πτωτική τροχιά ακολούθησαν και οι βρετανικοί τίτλοι (gilts), με τις αποδόσεις των 30ετών ομολόγων να κινούνται σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 1998.

Η διεθνής αναρρίχηση των ομολογιακών αποδόσεων πιέζει άμεσα τις χρηματιστηριακές αγορές σε Αμερική και Ευρώπη

Οι επενδυτές επαναξιολογούν το ρίσκο των μετοχών, καθώς τα υψηλά επιτόκια δανεισμού αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις και καθιστούν τις σταθερές αποδόσεις των κρατικών τίτλων μια ιδιαίτερα ελκυστική εναλλακτική.