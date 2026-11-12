Την παραίτησή του από την προεδρία της τουρκικής Αρχής Τραπεζικής Ρύθμισης και Εποπτείας (BDDK) υπέβαλε ο Σαχάπ Καβτζίογλου, στον απόηχο της θύελλας αντιδράσεων και των καταγγελιών που συνδέουν τόσο τον ίδιο όσο και την υπηρεσία του με την υπό εξέλιξη έρευνα για τα επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ζήτησε επισήμως από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευθεί το κύρος της εποπτικής αρχής από περαιτέρω φθορά.

Η αποχώρησή του έρχεται καθώς η υπόθεση παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, πλήττοντας την αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.

Στους 123 οι προφυλακισμένοι – Στο στόχαστρο κορυφαία στελέχη

Την ίδια ώρα, η δικαστική έρευνα που διενεργεί η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης επεκτείνεται διαρκώς, βάζοντας στο μικροσκόπιο ηχηρά ονόματα του τραπεζικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, ο συνολικός αριθμός των προφυλακισμένων στην υπόθεση ανήλθε στους 123.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τη φυλακή περιλαμβάνονται ο πρώην γενικός διευθυντής της Takasbank, Γιουνούς Αριντζί, ο πρόεδρος της OMG Capital Advisors, Ομέρ Μουράτ Γκιουλκάν, καθώς και ο μέτοχος της Adil Katılım Bankası, Αλί Πασλί.

Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού σε τέσσερα ακόμη επιχειρηματικά στελέχη, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται οι επικεφαλής των ομίλων Bulls Yatırım και Lydia Holding.