Σε έναν ανελέητο κύκλο συλλήψεων και αποκαλύψεων βυθίζεται το τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τις διωκτικές αρχές να περνούν χειροπέδες στον μέχρι πρότινος πανίσχυρο άνδρα του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Εργκούν.

Η κατηγορία που τον βαραίνει είναι αυτή της δωροδοκίας, σηματοδοτώντας μια θεαματική κλιμάκωση στην ευρύτατη δικαστική έρευνα που έχει ανοίξει για τη βαθιά κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων στη γειτονική χώρα.

Ο Εργκούν, το υψηλότερα ιστάμενο στέλεχος που καταλήγει στα χέρια της δικαιοσύνης μέχρι σήμερα, βρισκόταν ήδη υπό καθεστώς κράτησης από τα τέλη Οκτωβρίου.

Η πτώση του υπήρξε ακαριαία: το διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου έσπευσε άμεσα να τον αποψιλώσει από κάθε εξουσία, παραδίδοντας τα ηνία στον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, Ατίλα Τουρέλι.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Αυτό που ξεκίνησε ως έρευνα για ύποπτες κινήσεις μεμονωμένων διαχειριστών και εισηγμένων εταιρειών, έχει μετατραπεί σε ένα ευρύτατο ξεκαθάρισμα λογαριασμών που αγγίζει ανώτατα τραπεζικά στελέχη, μέλη εποπτικών αρχών, ακόμα και πολιτικά πρόσωπα.

Στο επίκεντρο του εισαγγελικού ενδιαφέροντος βρίσκεται ένα εκτεταμένο δίκτυο χειραγώγησης μετοχών και funds, το οποίο τον περασμένο Σεπτέμβριο κατέρρευσε εκκωφαντικά, παρασύροντας στο κενό τα κεφάλαια σχεδόν μισού εκατομμυρίου επενδυτών.

Οι τριγμοί στην κορυφή της αγοράς είναι ήδη ανεξέλεγκτοι. Την ώρα που η διοίκηση του χρηματιστηρίου αναζητά γραμμή άμυνας, ο επικεφαλής της τράπεζας εκκαθάρισης και θεματοφυλακής Takasbank, Γιουνούς Αρίντσι, υπέβαλε εσπευσμένα την παραίτησή του αμέσως μετά την ανάκρισή του από τις αρχές.

Ταυτόχρονα, με διαδοχικές εντολές της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, έχουν τεθεί υπό κράτηση τέσσερα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κορυφαίος παράγοντας της τραπεζικής εποπτικής αρχής και διευθυντικό στέλεχος της Tera Holding, αποδεικνύοντας ότι το τουρκικό κραχ απλώνει πλοκάμια σε όλο το φάσμα της κρατικής και ιδιωτικής οικονομίας.

Η «μαύρη τρύπα» των δισεκατομμυρίων στην τουρκική κεφαλαιαγορά

Η οικονομική καταστροφή που πυροδότησε το σκάνδαλο ξεδιπλώνεται σε δύο διαφορετικά, αλλά εξίσου συντριπτικά επίπεδα.

Στον πυρήνα της υπόθεσης, η απάτη και η κακοδιαχείριση επικεντρώνονται σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια συνολικής αξίας περίπου δεκαοκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονταν επτά εταιρείες μέσω δεκάδων funds, τα οποία κατέρρευσαν αφήνοντας ξεκρέμαστους σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες που είδαν τις τοποθετήσεις τους να παγώνουν από τη μια μέρα στην άλλη.

Το πραγματικό κόστος όμως αποδείχθηκε πολλαπλάσιο όταν ο πανικός χτύπησε το ταμπλό του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Οι αναγκαστικές πωλήσεις και η μαζική φυγή κεφαλαίων που ακολούθησαν την αποκάλυψη των παράνομων πρακτικών εξανέμισαν από τη συνολική αξία των εισηγμένων εταιρειών ένα ποσό που εκτιμάται μεταξύ εκατόν πενήντα και εκατόν ογδόντα δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η βίαιη αυτή διόρθωση της αγοράς κατά τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό μετέτρεψε μια τοπική υπόθεση χειραγώγησης σε συστημικό κλονισμό, με το τελικό μέγεθος των ανεπανόρθωτων ζημιών για τους αποταμιευτές να εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από το τι θα καταφέρουν να ανακτήσουν οι εκκαθαριστές.