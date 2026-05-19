Το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις αναπτυξιακές προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και στον αργό ρυθμό ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων αναδεικνύει ο ΣΕΒ.

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου πρακτικού οδηγού για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, ο Σύνδεσμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το κόστος της ψηφιακής καθυστέρησης.

Η ακτινογραφία της ελληνικής πραγματικότητας (σε αριθμούς)

Η δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης για την εθνική οικονομία είναι εντυπωσιακή, ωστόσο η τρέχουσα εφαρμογή της παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα:

+6% έως +8%: Η δυνητική αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ την επόμενη δεκαετία από την ευρεία υιοθέτηση της ΤΝ.

+1,0% έως +1,5%: Η ετήσια ενίσχυση της εθνικής παραγωγικότητας.

9%: Το σημερινό, καθηλωμένο σε μονοψήφιο νούμερο, ποσοστό υιοθέτησης εφαρμογών ΤΝ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

-0,5%: Η ετήσια απώλεια σε δυνητική ανάπτυξη για κάθε χρόνο αδράνειας της αγοράς.

Το παράδοξο της αγοράς εργασίας: Ενώ οι επιχειρήσεις καθυστερούν, το 35% των εργαζομένων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ΤΝ κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ενεργώντας κυρίως με προσωπική πρωτοβουλία.

Οι 4 πυλώνες παραγωγής επιχειρηματικής αξίας

Σύμφωνα με τον οδηγό του ΣΕΒ, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική προσθήκη, αλλά έναν δομικό μοχλό ανάπτυξης που βασίζεται σε τέσσερις άξονες:

–Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού: Αναβάθμιση της καθημερινής παραγωγικότητας των εργαζομένων σε υφιστάμενα καθήκοντα (συγγραφή, σύνοψη κειμένων, σύνθετη ανάλυση δεδομένων).

–Αυτοματοποίηση & Αναδιοργάνωση: Ψηφιακή διαχείριση σύνθετων ροών εργασίας που μέχρι πρότινος απαιτούσαν συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση και λήψη αποφάσεων.

–Προϊόντα Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας: Μετάβαση από την απλή εξοικονόμηση κόστους στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

–Επιτάχυνση Καινοτομίας: Δραστική συμπίεση του χρόνου σχεδιασμού, εργαστηριακών δοκιμών και τελικής διάθεσης στην αγορά (time-to-market).

Το στρατηγικό πλεονέκτημα των πρωτοπόρων (AI First)

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, κορυφαία στελέχη της Accenture ανέλυσαν τη διεθνή πραγματικότητα και την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση:

–Η απόδοση των πρωτοπόρων: Σύμφωνα με τον κ. Chris Tomsovic (Accenture), οι επιχειρήσεις που επενδύουν έγκαιρα και στρατηγικά στην ΤΝ καταγράφουν 2,5 φορές υψηλότερη αύξηση εσόδων, 2,4 φορές μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 7 φορές ταχύτερη ανάπτυξη της συνολικής επιχειρησιακής τους αξίας σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

–Η διεθνής απειλή: Ο Chief Economist της Accenture, κ. Nick Kojuharov, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές εταιρείες οφείλουν να ανεβάσουν ταχύτητα άμεσα. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι ξένοι ανταγωνιστές τρέχουν ήδη με υψηλές ταχύτητες στον τομέα του AI, θέτοντας σε κίνδυνο την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.