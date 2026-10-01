Με κεντρικό στόχο τη συγκράτηση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ, η γαλλική κυβέρνηση αποκάλυψε το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο προνοεί δημοσιονομική προσαρμογή και εξοικονόμηση πόρων ύψους 43 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σύγκριση με το 2026.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται ο περιορισμός του ελλείμματος της Κοινωνικής Ασφάλισης στα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027.

Για την επίτευξη του στόχου, προτείνεται η κατάργηση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για τις συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.260 ευρώ, καθώς και η δραστική μείωση του ανώτατου ορίου για την έκπτωση φόρου 10% στο εισόδημα των συνταξιούχων από τα 4.439 ευρώ στα 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει:

Μερικό πάγωμα των μισθών στον δημόσιο τομέα, συνοδευόμενο από μείωση του συνολικού αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Περικοπή δαπανών ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Επιβολή πρόσθετης φορολογίας 800 εκατομμυρίων ευρώ στους φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων και αυτοκινητοδρόμων.

Εισαγωγή ειδικού φόρου στα ζαχαρούχα προϊόντα με πρόσχημα την καταπολέμηση της παχυσαρκίας —μέτρο που συναντά ήδη τη σφοδρή αντίδραση της βιομηχανίας τροφίμων, των ζαχαροπλαστών και των αρτοποιών.

Η παρουσίαση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον στις αγορές ομολόγων, όπου η απόδοση του γαλλικού 10ετούς τίτλου εκτινάχθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό στο 4,95%.

Το διογκούμενο κόστος δανεισμού επιβαρύνει δραματικά τα δημόσια οικονομικά, καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους θα ξεπεράσουν τα 79 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, ενώ για το επόμενο έτος, προβλέπεται να φτάσουν το δυσθεώρητο ποσό των 91 δισεκατομμυρίων ευρώ.