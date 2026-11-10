Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος και η κυβερνητική πολιτική για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εισάγει εκτεταμένες παρεμβάσεις στη λειτουργία της λιανικής και χονδρικής αγοράς ενέργειας.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για σταθερά τιμολόγια και προστασία καταναλωτών

Η συμπολίτευση υπογράμμισε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει την προβλεψιμότητα των λογαριασμών και παρέχει ισχυρότερη προστασία στα νοικοκυριά, απέναντι στους προμηθευτές.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κόνσολας επισήμανε ότι οι εταιρείες ενέργειας θα υποχρεούνται πλέον να συνάπτουν συμβάσεις σταθερής τιμής με ελάχιστη χρονική διάρκεια, εντός της οποίας απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή των όρων.

Παράλληλα, τόνισε ότι θεσπίζονται ασφαλιστικές δικλείδες κατά των αποσυνδέσεων όσο εκκρεμεί επίλυση διαφοράς, παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών συμβάσεων μέσω ξεχωριστών μετρητών στο ίδιο σημείο, διευρύνεται το όριο εκπροσώπησης από τον προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου σε τουλάχιστον έξι μήνες, ενώ μειώνεται κατά 50% η μοναδιαία χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εποπτεία της αγοράς.

Πυρά ΠΑΣΟΚ για τις αυξήσεις και τροπολογία για τα μπλε τιμολόγια

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εισηγητής Φραγκίσκος Παρασύρης κατέθεσε τροπολογία για την οργανωμένη μετάπτωση των καταναλωτών από το πράσινο στο μπλε σταθερό τιμολόγιο ετήσιας διάρκειας, ζητώντας παράλληλα να αναγράφεται υποχρεωτικά στους λογαριασμούς η χρηματική διαφορά ανάμεσα στα δύο προϊόντα.

Ο κ. Παρασύρης έκανε λόγο για καθυστερημένη ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας υπό την πίεση προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η μέση χονδρεμπορική τιμή αυξήθηκε κατά 26%, γεγονός που οδήγησε σε νέο κύμα επιβαρύνσεων για όσους παραμένουν στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Οι θέσεις ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ για το ενεργειακό χρηματιστήριο και τις τιμές

Το ΚΚΕ εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο, με την ειδική αγορήτρια Αφροδίτη Κτενά να καταγγέλλει ότι ο σχεδιασμός της πράσινης μετάβασης και η έννοια του ενεργού πελάτη μετακυλίουν το επιχειρηματικό ρίσκο στα λαϊκά νοικοκυριά, αφήνοντάς τα εκτεθειμένα στην ενεργειακή φτώχεια.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης εστίασε στην κερδοσκοπία μεγάλων ενεργειακών ομίλων και στις στρεβλώσεις του συστήματος, φέρνοντας ως παράδειγμα τις εξαγωγές φθηνής ηλιακής ενέργειας τις μεσημεριανές ώρες και τις πανάκριβες εισαγωγές κατά τις βραδινές, ενώ άσκησε κριτική για τις καθυστερήσεις στα έργα αποθήκευσης και στο χωροταξικό των ΑΠΕ.

Σκληρή κριτική από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης

Σφοδρή κριτική άσκησε η Ελληνική Λύση, με τον Κωνσταντίνο Μπούμπα να κάνει λόγο για σύγχυση των καταναλωτών ανάμεσα στα χρωματιστά τιμολόγια και μετατροπή ενός κοινωνικού αγαθού σε κερδοσκοπικό χρηματιστηριακό προϊόν.

Ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος παρενέβη επικρίνοντας τους χειρισμούς γύρω από τις έρευνες για το ηλεκτρικό καλώδιο στην Κύπρο. Για εκτίναξη των τιμών στα πράσινα τιμολόγια και υψηλά ποσοστά αδυναμίας θέρμανσης μίλησε ο ειδικός αγορητής της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης, εκφράζοντας ανησυχία για το όριο των 90 ημερών στην προστασία από αποσυνδέσεις.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά χαρακτήρισε το χρηματιστήριο ενέργειας μηχανισμό μεταφοράς πλούτου προς τα ολιγοπώλια, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση αδιαφορία για τα ευάλωτα στρώματα.

Το μέτωπο για τα Data Centers και τον ΔΕΣΦΑ

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων της αντιπολίτευσης τέθηκε επίσης η χωροθέτηση των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων (data centers), με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει τροπολογία για τη θέσπιση ελάχιστων αποστάσεων από οικιστικές ζώνες, αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και κατάργησης πολεοδομικών προνομίων.

Παράλληλα, απαντώντας στις ανησυχίες περί ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθάρισε ότι τα ενεργειακά δίκτυα αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και ραχοκοκαλιά της χώρας, αποκλείοντας κάθε σχεδιασμό αποκρατικοποίησης.