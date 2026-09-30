Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η οικονομία της Ευρωζώνης, καθώς η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επιτάχυνση του πληθωρισμού στις ισχυρότερες χώρες-μέλη αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες για νέα, επώδυνη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο 2026.

Μια τέτοια εξέλιξη απειλεί να τοποθετήσει τα επιτόκια σε καθαρά περιοριστικό επίπεδο, επιβραδύνοντας βίαια την οικονομική δραστηριότητα και εκτινάσσοντας το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από τη δραματική κρίση κρατικού χρέους του 2012.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν μια ζοφερή εικόνα, με τις μετρήσεις να διαμορφώνονται σε υψηλά πολλών ετών και να ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε στο 3,3% τον Σεπτέμβριο από 2,9% τον Αύγουστο, στη Γαλλία ανήλθε στο 3,4% από 2,6%, στην Ιταλία εκτινάχθηκε στο 4,1% από 3,2%, ενώ στην Ισπανία διαμορφώθηκε στο 5% από 4,6%.

Βασική γενεσιουργός αιτία της νέας αυτής ανατίμησης παραμένει η ενέργεια, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, διαμορφώνοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5% τον Σεπτέμβριο, η εμμονή των πληθωριστικών πιέσεων την οδηγεί σε αδιέξοδο.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων προκαλεί ασφυξία στα δημόσια οικονομικά.

Ιδιαίτερα η Γαλλία καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο κόστος δανεισμού της, καθώς η έντονη πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών, σε συνδυασμό με την επικείμενη ανακοίνωση του προϋπολογισμού, αναγκάζει τους επενδυτές να απαιτούν υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου, εντείνοντας τους φόβους για μια νέα συστημική κρίση στην Ευρώπη.