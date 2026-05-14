Την έναρξη ενός νέου κύκλου αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τον προσεχή Ιούνιο προανήγγειλε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο Συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής, ο κ. Στουρνάρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν ισχυρές και επίμονες, εξέλιξη που, όπως σημείωσε, θα προκαλούσε παράλληλη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΤτΕ, ο καθοριστικός παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις είναι η γεωπολιτική αστάθεια και ειδικότερα το πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αν η τιμή του πετρελαίου παγιωθεί στα επίπεδα των 105 δολαρίων το βαρέλι, η ευρωπαϊκή οικονομία θα εισέλθει σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές σενάριο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η ΕΚΤ δεν θα έχει άλλη επιλογή από τη δραστική αύξηση των επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια κίνηση είναι ανεπιθύμητη, λόγω των επιπτώσεων στην ανάπτυξη.

Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, ο κ. Στουρνάρας εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την αντοχή της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση συγκριτικά με το παρελθόν.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον σημαντικά «μαξιλάρια ασφαλείας» στον δημοσιονομικό τομέα, στο τραπεζικό σύστημα, στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ισχυρή κερδοφορία.

Αυτοί οι παράγοντες εξασφαλίζουν μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας για την αντιμετώπιση εξωτερικών κλυδωνισμών, παρόλο που δεν μπορούν να εξουδετερώσουν πλήρως όλες τις επιπτώσεις της κρίσης.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και τις επερχόμενες εκλογές, ο Διοικητής εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα θα διατηρήσει τη σταθερότητά της, τονίζοντας ότι το χειρότερο σενάριο σε περιόδους κρίσης είναι η αδράνεια.

Συνέστησε τη συνέχιση της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα «παγκόσμιο success story».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι οι περίπου 300 μεταρρυθμίσεις που το συνοδεύουν μεταφράζονται ήδη σε αυξημένη παραγωγικότητα και ρυθμούς ανάπτυξης, διαμορφώνοντας μια θετική παρακαταθήκη που θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος χρηματοδοτικού πακέτου.