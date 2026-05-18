Σε ριζική αναθεώρηση των προβλέψεών τους για την πορεία των επιτοκίων προχωρούν οι διεθνείς αγορές, καθώς το γεωπολιτικό premium και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις αλλάζουν τον σχεδιασμό των κεντρικών τραπεζών.

Σύμφωνα με το Δελτίο για τον Πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι επενδυτές «βλέπουν» πλέον συνολική αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% έως το τέλος του 2026 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έναντι της αρχικής εκτίμησης για 0,50%.

Το νέο «μονοπάτι» των επιτοκίων σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Ευρωζώνη (ΕΚΤ): Μέχρι τον προηγούμενο μήνα αναμένονταν δύο αυξήσεις (2 x 0,25%). Τώρα προεξοφλούνται τρεις διαδοχικές αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης (3 x 0,25%) εντός του 2026, με τάση σταθεροποίησης των επιτοκίων το 2027.

ΗΠΑ (Fed): Οι αγορές ακυρώνουν τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων εντός του έτους, ενώ αρχίζουν ήδη να τιμολογούν μία νέα αύξηση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στο «κόκκινο» ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Η ενεργειακή κρίση που τροφοδοτείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα στοιχεία του Απριλίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον συγκεκριμένο μήνα εκτινάχθηκε στο 4,6%.

Οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων καταγράφουν έντονη μεταβλητότητα και παραμένουν ψηλά, διατηρώντας ένα σημαντικό γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου λόγω του φόβου για διακοπές στον εφοδιασμό.

Παρ’ όλα αυτά, οι μεσο-μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τη Ζώνη του Ευρώ παραμένουν προσηλωμένες στον στόχο της ΕΚΤ (2%).

Οι επιπτώσεις στην Ελληνική Οικονομία: PMI και Μετακύλιση Κόστους

Η πίεση στην εγχώρια αγορά είναι έντονη, όπως αντανακλάται στα στοιχεία του δείκτη PMI Απριλίου για τη μεταποίηση:

Κόστος Εισροών (Παραγωγής): Αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2022, εξαιτίας της εκτίναξης των ναύλων (κόστος μεταφοράς), των πρώτων υλών και της ενέργειας.

Τιμές Εκροών (Καταναλωτή): Σημείωσαν υψηλό 3,5 ετών, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής στις τελικές τιμές των προϊόντων τους.

Η έρευνα επιχειρήσεων για τον Απρίλιο επιβεβαιώνει ότι οι προσδοκίες για υψηλότερες τιμές πώλησης παραμένουν ισχυρές στη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και τις κατασκευές, εμφανίζοντας ελαφρά κάμψη μόνο στον τομέα των υπηρεσιών.