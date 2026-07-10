Ισχυρή ώθηση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας τον Μάιο, με τον γενικό δείκτη να παρουσιάζει αύξηση 3,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η επίδοση αυτή έρχεται σε σαφή αντίθεση με τη σχεδόν στάσιμη εικόνα του περυσινού Μαΐου, όταν η ποσοστιαία άνοδος είχε περιοριστεί στο οριακό 0,1%.

Η θετική αυτή τροχιά στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος έκανε άλμα 7,1%, καθώς και στον καθοριστικό τομέα της μεταποίησης που ενισχύθηκε κατά 3,7%.

Εντός της μεταποίησης, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο εμφάνισε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

Στον αντίποδα, οι κλάδοι που σχετίζονται με την εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη, την άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης, σημείωσαν τη μεγαλύτερη κάμψη.

Παρά τη γενικότερη άνοδο, ορισμένοι επιμέρους δείκτες κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης παροχής νερού υποχώρησε κατά 2,1%, ενώ σημαντική υποχώρηση της τάξης του 10,9% καταγράφηκε στον κλάδο των ορυχείων και των λατομείων.

Σε επίπεδο πενταμήνου, η βιομηχανική δραστηριότητα διατηρεί σταθερό βηματισμό, καθώς ο γενικός δείκτης για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου παρουσιάζει σωρευτική αύξηση 3,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Παράλληλα, τα στοιχεία για την άμεση μηνιαία εξέλιξη είναι εξίσου ενθαρρυντικά, με τον εποχικά διορθωμένο γενικό δείκτη να καταγράφει άνοδο 1,9% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο του ίδιου έτους.